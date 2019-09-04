Marinha alerta para ondas de até 4 metros e ventos no litoral do ES

O órgão explica que a adversidade é por conta da intensificação do sistema, que deve provocar ventos fortes e ondas em várias regiões do. A Marinha pede que os navegantes consultem essas informações antes de se fazerem ao mar, e solicita ampla divulgação às comunidades de pesca e esporte e recreio. Também há previsão para a ocorrência de ressaca.