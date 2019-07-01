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ATO NACIONAL

Manifestação pró-governo reúne 20 mil no ES, diz PM

Os participantes saíram de Vila Velha e cruzaram a Terceira Ponte em direção a Vitória, onde se reuniram na Praça do Papa. Segundo a organização, 70 mil pessoas participaram do ato
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

30 jun 2019 às 21:34

Publicado em 30 de Junho de 2019 às 21:34

Manifestantes pró-governo em protesto na Terceira Ponte neste domingo (30) Crédito: Carlos Alberto Silva
Milhares de manifestantes foram as ruas de Vila Velha e Vitória neste domingo (30) para participar de um ato nacional a favor do governo Bolsonaro e do Ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, além de reformas e projetos propostos pelo governo federal. Os participantes saíram de Vila Velha e cruzaram a Terceira Ponte em direção a Vitória, onde se reuniram na Praça do Papa. Segundo a organização, 70 mil pessoas participaram do protesto. Já a Polícia Militar estimou que o ato contou com 20 mil manifestantes.
Manifestação pró-governo reúne 20 mil no ES, diz PM
Vestidos de verde e amarelo, os manifestantes carregavam bandeiras, faixas e cartazes principalmente em defesa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, do presidente Jair Bolsonaro, da Operação Lava Jato e das reformas da Previdência e do Pacote Anticrime. Uma das organizadoras da manifestação, Jéssica Poleze falou sobre o objetivo do ato.
"Apoiar a Lava-Jato, o juiz Sérgio Moro no pacote anticorrupção que ele está defendendo e também a Reforma da Previdência que é necessária", disse.
Além dos manifestantes que cruzaram a Terceira Ponte em direção à Vitória, dezenas de caminhoneiros também participaram do ato. Saindo de Cariacica, eles fizeram uma carreata passando pela Segunda Ponte, Centro de Vitória, e a Avenida Beira-mar até a chegada na Praça do Papa.
Muitos participantes utilizavam camisas em defesa do Ministro Sérgio Moro e do presidente Jair Bolsonaro, como a cabeleireira Elaine Pereira, 39. "Estou apoiando Sérgio Moro e Bolsonaro porque quero um país melhor. Tenho uma filha de 3 anos e eu quero que ela viva em um país decente. (Defendo) o pacote Anticrime, a Lava-Jato. A gente tem que prender as pessoas que estão nos roubando. O país tem que crescer. Os empresários estão quebrando e isso não pode acontecer", disse.
A cabeleireira Elaine Pereira (terceira da esquerda para a direita) com a família participando do ato Crédito: José Carlos Schaeffer
Entre os alvos contrários dos participantes estava o STF. O empresário Cláudio Bolsanelo, 50, demonstrou a insatisfação com a suprema corte. "Eu vim, principalmente, para mostrar a força do povo para o Supremo, que vem desdenhando da base do todo da democracia, que somos nós. Os nossos interesses devem ser defendidos lá, e não é o que a gente está vendo".
O empresário Cláudio Bolsanelo (à direita) com a família no ato deste domingo (30) Crédito: José Carlos Schaeffer
Políticos capixabas também participaram do ato, como o senador Marcos do Val (PPS), a deputada federal Soraya Manato (PSL), os deputados estaduais Torino Marques (PSL) e Capitão Assumção (PSL), entre outras lideranças políticas. Segundo a Polícia Militar, nenhuma ocorrência foi registrada durante a manifestação, que terminou por volta das 17h.

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