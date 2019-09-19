Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim de semana

Mais de 250 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água

Passarão pela manutenção as redes de 80 bairros de Cariacica, 12 de Viana, 95 de Vila Velha e 65 de Vitória

Publicado em 

19 set 2019 às 12:26

Publicado em 19 de Setembro de 2019 às 12:26

252 bairros da Grande Vitória podem ficar sem água no fim de semana Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Pode faltar água em 252 bairros da Grande Vitória no fim de semana. A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) fará uma manutenção preventiva na rede de abastecimento no sábado (21) e alerta que as residências deve fazer a reserva adequada.
Passarão pela manutenção as redes de 80 bairros de Cariacica, 12 de Viana, 95 de Vila Velha e 65 de Vitória.
O serviço será feito das 5h às 12h de sábado. O abastecimento voltará aos poucos e o restabelecimento completo está previsto para até 24 horas depois da conclusão dos serviços. Por isso, a Cesan pede que a população se organize, reserve água e evite desperdício.
> Seca leva São Roque do Canaã a decretar situação de emergência
Confira os bairros:
CARIACICA
- Alto da Boa Vista;
- Alto Lage;
- Alzira Ramos;
- Alzira Ramos;
- Aparecida;
- Bandeirantes;
- Bela Aurora;
- Bela Vista;
- Boa Sorte;
- Caçaroca;
- Campina Grande;
- Campo Belo;
- Campo Grande;
- Castelo Branco;
- Chácaras União;
- Cruzeiro do Sul;
- Dom Bosco;
- Expedito;
- Flexal I;
- Flexal II;
- Graúna;
- Itacibá;
- Itanguá;
- Itapemirim;
- Itaquari;
- Jardim América;
- Jardim Botânico;
- Jardim Campo Grande;
- Jardim de Alah;
- Maracanã;
- Morada de Santa Fé;
- Mucuri;
- Nova Brasília;
- Nova Campo Grande;
- Nova Canaã;
- Nova Valverde;
- Novo Brasil;
- Novo Horizonte;
- Operário;
- Oriente;
- Padre Gabriel;
- Parque Gramado;
- Piranema;
- Planeta;
- Porto de Santana;
- Porto Novo;
- Presidente Médici;
- Retiro Saudoso;
- Rio Branco;
- Rio Marinho;
- Rosa da Penha;
- Santa Bárbara;
- Santa Cecília;
- Santa Paula;
- Santana;
- Santo André;
- São Benedito;
- São Conrado;
- São Francisco;
- São Geraldo;
- São Geraldo II;
- São Gonçalo;
- Serra do Anil;
- Sotelândia;
- Sotema;
- Tabajara;
- Tiradentes;
- Tucum;
- Vale dos Reis;
- Vale Esperança;
- Vasco da Gama;
- Vera Cruz;
- Vila Capixaba;
- Vila Independência;
- Vila Isabel;
- Vila Palestina;
- Vila Prudêncio;
- Vista Dourada;
- Vista Linda;
- Vista Mar;
VIANA
- Areinha;
- Arlindo Villaschi;
- Campo Verde;
- Canaã;
- Caxias do Sul;
- Marcílio de Noronha;
- Morada Bethânia;
- Nova Bethânia;
- Parque Industrial;
- Primavera;
- Universal;
- Vila Bethânia;
VILA VELHA
- 23 de Maio;
- Alecrim;
- Alvorada;
- Araçás;
- Argolas;
- Aribiri;
- Ataíde;
- Balneário Ponta da Fruta;
- Barra do Jucú;
- Barramares;
- Boa Vista I;
- Boa Vista II;
- Brisamar;
- Cavaliere;
- Centro Vila Velha;
- Chácara do Conde;
- Cidade da Barra;
- Cobi de Baixo;
- Cobi de Cima;
- Cobilândia;
- Cocal;
- Coqueiral Itaparica;
- Cristóvão Colombo;
- Darly Santos;
- Divino Espírito Santo;
- Dom João Batista;
- Garoto;
- Glória;
- Guaranhuns;
- Ibes;
- Ilha da Conceição;
- Ilha das Flores;
- Ilha dos Ayres;
- Ilha dos Bentos;
- Industrial;
- Interlagos;
- Itapuã;
- Itapuera da Barra;
- Jabaeté;
- Jaburuna;
- Jardim Asteca;
- Jardim Colorado;
- Jardim do Vale;
- Jardim Guadalajara;
- Jardim Guaranhuns;
- Jardim Marilândia;
- João Goulart;
- Jockey de Itaparica;
- Morada da Barra;
- Morada do Sol;
- Morro da Lagoa;
- Normília da Cunha;
- Nossa Senhora da Penha;
- Nova América;
- Nova Itaparica;
- Nova Ponta da Fruta;
- Novo México;
- Olaria;
- Paul;
- Pedra dos Búzios;
- Planalto;
- Ponta da Fruta;
- Pontal das Garças;
- Praia da Costa;
- Praia das Gaivotas;
- Praia de Itaparica;
- Praia do Sol;
- Praia dos Recifes;
- Primeiro de Maio;
- Recanto da Sereia;
- Residencial Coqueiral;
- Retiro do Congo;
- Rio Marinho;
- Riviera da Barra;
- Sagrada Família;
- Santa Clara;
- Santa Inês;
- Santa Mônica;
- Santa Mônica Popular;
- Santa Paula I;
- Santa Paula II;
- Santa Rita;
- Santos Dumont;
- São Conrado;
- São Torquato;
- Soteco;
- Terra Vermelha;
- Ulisses Guimarães;
- Vale Encantado;
- Vila Batista;
- Vila Garrido;
- Vila Guaranhuns
- Vila Nova;
- Vista da Penha;
- Zumbi dos Palmares;
VITÓRIA
- Andorinhas;
- Ariovaldo Favalessa;
- Barro Vermelho;
- Bela Vista;
- Bento Ferreira;
- Bonfim;
- Caratoíra;
- Centro;
- Comdusa;
- Conquista;
- Consolação;
- Da Penha;
- Da Piedade;
- De Lourdes;
- Do Cabral;
- Do Cruzamento;
- Do Moscoso;
- Do Quadro;
- Enseada do Suá;
- Estrelinha;
- Fonte Grande;
- Forte São João;
- Fradinhos;
- Grande Vitória;
- Gurigica;
- Horto;
- Ilha das Caieiras;
- Ilha de Santa Maria;
- Ilha do Boi;
- Ilha do Frade;
- Ilha do Príncipe;
- Inhanguetá;
- Itararé;
- Jesus de Nazareth;
- Joana D´arc;
- Jucutuquara;
- Mário Cypreste;
- Maruípe;
- Monte Belo;
- Nazareth;
- Nova Palestina;
- Parque Moscoso;
- Praia do Canto;
- Praia do Sua;
- Redenção;
- Resistência;
- Romão;
- Santa Cecília;
- Santa Clara;
- Santa Helena;
- Santa Lúcia;
- Santa Luíza;
- Santa Martha;
- Santa Tereza;
- Santo André;
- Santo Antônio;
- Santos Dumont;
- Santos Reis;
- São Benedito;
- São Cristóvão;
- São José;
- São Pedro;
- Tabuazeiro;
- Universitário;
- Vila Rubim;

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

água Cariacica Grande Vitória Viana Vila Velha Vitória Cesan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada
Imagem de destaque
Queda de temperatura: 6 cuidados essenciais para proteger a saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados