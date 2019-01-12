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Balneabilidade

Maioria das praias de Vila Velha estão próprias para banho

A Prefeitura de Vila Velha divulgou o resultado da balneabilidade nesta sexta-feira (11); veja

Publicado em 12 de Janeiro de 2019 às 14:45

Publicado em 

12 jan 2019 às 14:45
Banhistas dia de sol e calor na Praia da Costa Crédito: Marcelo Prest
Das 14 praias e lagoas de Vila Velha, nove estão próprias para banho. É o que aponta o resultado da balneabilidade realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) da Prefeitura do município nesta sexta-feira (11).
Estão impróprias para banho a Praia da Barrinha, na Barra do Jucu; a Praia do Ribeiro, próximo ao Farol Santa Luzia (Praia da Costa); Ponta da Fruta, em frente à praça do bairro; a Lagoa Morada do Sol; e a Prainha, na altura do Sítio Histórico.
VEJA FOTO
Balneabilidade de Vila Velha Crédito: Prefeitura de Vila Velha
EM VITÓRIA
De acordo com a classificação da balneabilidade das praias de Vitória divulgada pela Prefeitura nesta quinta-feira (10), todas as praias do município estão próprias para banho. A classificação é a indicação da qualidade das águas destinadas à recreação de contato direto e prolongado, como natação, mergulho e lazer. O teste é válido até a próxima quinta-feira (17). 
Um dos poucos locais em "alerta amarelo", é a praia conhecida como "Havaizinho", que fica embaixo da Terceira Ponte e é pouco frequentada por banhistas.
VEJA FOTO
Balneabilidade Crédito: Prefeitura de Vitória

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