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Maior barragem do Espírito Santo é inaugurada em Pinheiros

Barragem tem capacidade de armazenar 17 bilhões de litros de água

Publicado em 31 de Março de 2018 às 22:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 22:54
Barragem de Pinheiros foi inaugurada neste sábado (31) Crédito: Fred Loureiro / Secom ES
A barragem de Pinheiros, a maior do Espírito Santo, foi inaugurada na manhã deste sábado (31). O reservatório tem a capacidade de armazenar 17 bilhões de litros de água em 256 hectares de área alagada, o equivalente a 256 campos de futebol. A obra teve o custo de R$ 8,3 milhões.
A obra teve início há mais de 10 anos com um convênio entre o município de Pinheiros e o Governo Federal e ficou por oito anos paralisada. Os trabalhos foram retomados em 2016. A barragem faz parte do Programa Estadual de Construção de Barragens. Até a conclusão da Barragem do Rio Jucu, a de Pinheiros e Boa Esperança será a maior do Espírito Santo.
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