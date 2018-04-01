Maior barragem do Espírito Santo é inaugurada em Pinheiros

A barragem de Pinheiros, a maior do Espírito Santo, foi inaugurada na manhã deste sábado (31). O reservatório tem a capacidade de armazenar 17 bilhões de litros de água em 256 hectares de área alagada, o equivalente a 256 campos de futebol. A obra teve o custo de R$ 8,3 milhões.

A obra teve início há mais de 10 anos com um convênio entre o município de Pinheiros e o Governo Federal e ficou por oito anos paralisada. Os trabalhos foram retomados em 2016. A barragem faz parte do Programa Estadual de Construção de Barragens. Até a conclusão da Barragem do Rio Jucu, a de Pinheiros e Boa Esperança será a maior do Espírito Santo.