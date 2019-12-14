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Paz e Bem

Luz e cor no espetáculo de Natal no Convento da Penha. Veja imagens

O objetivo do evento é resgatar a espiritualidade de São Francisco de Assis, que foi o responsável por trazer, pela primeira vez, o presépio para a celebração do Natal cristão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2019 às 23:30

Publicado em 13 de Dezembro de 2019 às 23:30

Espetáculo de Natal no Convento da Penha Crédito: Carlos Alberto da Silva
Apresentações de balé, corais e projeções de videoarte fizeram parte da segunda edição do "Natal da Paz e do Bem", realizado nesta sexta-feira (13), no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. O nascimento do Menino Jesus foi a inspiração do espetáculo. 
O objetivo do evento é resgatar a espiritualidade de São Francisco de Assis, que foi o responsável por trazer, pela primeira vez, o presépio para a celebração do Natal cristão. Além disso, as apresentações tiveram o intuito de valorizar os artistas, a cultura e a história capixabas.

Espetáculo de Natal no Convento da Penha

Também foi realizado um espetáculo de videoarte (videomapping) na parede externa do santuário mariano. A técnica lançou imagens em uma estrutura tridimensional, que conferiu uma experiência mágica diferente da vivenciada em exibições convencionais de imagens. Veja no vídeo abaixo. 

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