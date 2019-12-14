Luz e cor no espetáculo de Natal no Convento da Penha. Veja imagens

Apresentações de balé, corais e projeções de videoarte fizeram parte da segunda edição do "Natal da Paz e do Bem", realizado nesta sexta-feira (13), no campinho do Convento da Penha, em Vila Velha. O nascimento do Menino Jesus foi a inspiração do espetáculo.
O objetivo do evento é resgatar a espiritualidade de São Francisco de Assis, que foi o responsável por trazer, pela primeira vez, o presépio para a celebração do Natal cristão. Além disso, as apresentações tiveram o intuito de valorizar os artistas, a cultura e a história capixabas.
Espetáculo de Natal no Convento da Penha
Também foi realizado um espetáculo de videoarte (videomapping) na parede externa do santuário mariano. A técnica lançou imagens em uma estrutura tridimensional, que conferiu uma experiência mágica diferente da vivenciada em exibições convencionais de imagens. Veja no vídeo abaixo.