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Beleza no céu do ES

Lua Cheia encanta moradores do Espírito Santo

Fenômeno astronômico pode ser apreciado em vários locais da Estado

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 19:35

Publicado em 

13 out 2019 às 19:35
Lua cheia impressiona moradores de Vitória Crédito: Iara Diniz
A lua cheia brilhou  no céu na noite deste domingo (13) e encantou os moradores.  Fenômeno astronômico pôde ser apreciado em vários locais da Estado. Confira as fotos enviadas por moradores de Vitória. 

Lua cheia encanta no céu de Vitória

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