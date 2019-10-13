Lua Cheia encanta moradores do Espírito Santo

A lua cheia brilhou no céu na noite deste domingo (13) e encantou os moradores. Fenômeno astronômico pôde ser apreciado em vários locais da Estado. Confira as fotos enviadas por moradores de Vitória.
Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 19:35
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