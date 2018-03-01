Linha verde: câmeras na Dante Michelini começam a multar em abril

Câmera de videomonitoramento na Dante Michelini: outros equipamentos serão instalados para fiscalizar Crédito: Vitor Jubini | AG

A linha verde, uma faixa exclusiva para ônibus, táxis e vans, começará a funcionar até o dia 15 de março na Dante Michelini, em Vitória. Mas os veículos que passarem indevidamente pela linha verde só devem começar a ser multados a partir do mês seguinte, em abril. Isso porque os primeiros 30 dias serão para adaptação dos condutores à nova realidade da via.

Nossa preocupação não é com fiscalização e com multa. É com o processo educativo dos motoristas", afirma o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann.

Ele explica, inclusive, que esse prazo educativo pode se prolongar. "Assim que a faixa começar a funcionar, vamos ter 30 dias de adaptação aproximadamente. Mas essa não é uma data precisa. Pode ser que a gente tenha 60 dias, 90 dias. Porque nós queremos exaustivamente educar, que as pessoas entendam a linha verde, afirma o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Tyago Hoffmann.

Ele destaca que, por causa das chuvas do último mês, ainda que intervaladas, não é possível fixar uma data para início do funcionamento da linha verde, tendo sido estabelecido o prazo máximo por enquanto 15 de março. Porque eu preciso pintar o chão (para a sinalização). Só posso pintar com tempo seco. E a chuva tem caído quase que diariamente. A gente tem que deixar o tempo firmar e pintar.

Nesta sexta (2), a secretaria vai fazer uma reunião para definir uma meta de data de incídio no funcionamento.

A FAIXA

A linha verde começará no primeiro bolsão de estacionamento da Praia de Camburi, após o Píer de Iemanjá, até a entrada da Avenida Norte-Sul. Ao todo, são 3,8 quilômetros de faixa. A velocidade permitida será de 60 km/h, a mesma já em vigência em toda a via.

Dezesseis câmeras, distribuídas a cada 400 metros, farão a captura de imagem dos carros que será enviada para o sistema de videomonitoramento. A Guarda Municipal, que funciona 24 horas, vai observar se o veículo tem autorização para entrar na via. Todos os veículos públicos já estarão cadastrados no sistema do município.

A infração para quem não tiver autorização e passar na linha verde é leve, com multa de R$ 88,38 e perda de três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Os horários de funcionamento são de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h. No domingo, não haverá linha verde pois a via já fica bloqueada para a Rua de Lazer.

AVANÇO DE SINAL

Além das câmeras da linha verde, outras duas vão funcionar em dois semáforos na Dante Michelini para flagrar avanço de sinal. Haverá também uma câmera na Avenida Fernando Ferrari com essa função. Os três equipamentos começarão a funcionar no mesmo dia que os da linha verde. E, da mesma forma, só passarão a multar depois do período de, no mínimo, 30 dias de adaptação.

TIRA-DÚVIDAS

Linha verde

A faixa da direita da Avenida Dante Michelini, em Vitória, será destinada exclusivamente para transporte público. Poderão passar ônibus, táxis e vans, além dos micro-ônibus que fazem o transporte municipal e estadual de cadeirantes. A faixa vai do primeiro bolsão de estacionamento, logo depois do Píer de Iemanjá, até a entrada da Norte Sul. Ao todo terá 3,8 quilômetros.

Transporte por aplicativo e outros

Carros de passeio de aplicativos como Uber não poderão trafegar pela linha verde. Além de não serem transporte público, não é possível identificar quando o veículo está sendo usado a trabalho ou a passeio.

Dias e horários

Segunda a sexta, de 6 horas às 20 horas, e aos sábados, das 6 horas às 14 horas. Domingo não funcionará porque a via já fica bloqueada para a Rua de Lazer.

Velocidade

A velocidade da faixa é a velocidade da via, 60 km/h.

Multa

A infração pelo uso errado da faixa é considerada leve, com valor de R$ 88,38 e perda de três pontos na CNH. Nos primeiros 30 dias, não haverá multa pois o foco será na educação dos condutores e na sua adaptação à via.

Fiscalização

A fiscalização do uso será feita por 16 câmeras, que já estão instaladas, com espaço de 400 metros entre elas, aproximadamente. Os equipamentos emitirão um alerta para a central de videomonitoramento do município quando um carro não autorizado passar pela linha verde. Um guarda na central vai observar se realmente não está autorizado e vai lavrar o auto de infração.

Estacionamento

Os veículos não autorizados só poderão entrar na linha verde se for para acessar os estacionamentos ao longo da Praia de Camburi.

Expansão

A ideia do município é expandir a linha verde para outros trechos da cidade. Mas isso só será definido após a avaliação da experiência do projeto na Dante Michelini.

Engarrafamento