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Leitores aprovam a qualidade do novo jornal A Gazeta

A nova edição de fim de semana faz parte do processo de transformação digital da Rede Gazeta. Primeira edição surpreendeu positivamente aos leitores neste sábado (05)

Publicado em 05 de Outubro de 2019 às 09:00

Caique Verli

Caique Verli

Publicado em 

05 out 2019 às 09:00
Capa da primeira edição do novo jornal A Gazeta Crédito: Fernando Madeira
Um novo jornal impresso de A Gazeta já está nas bancas: uma edição de fim de semana, com reportagens exclusivas, muito serviço e entretenimento e um material analítico para te ajudar a formar a sua opinião.
Logo de cara, a nova A Gazeta impressa traz como manchete uma informação exclusiva e surpreendente: o cachê para Paul McCartney se apresentar no estádio Kleber Andrade, em 2014, foi pago com dinheiro sujo da Telexfree, empresa acusada de praticar pirâmide financeira no Brasil.
A informação consta em documentos públicos e depoimentos.
A edição de fim de semana faz parte do projeto de transformação digital anunciada pela Rede Gazeta em Julho, com a descontinuação de produtos diários impressos, foco no novo site A Gazeta, mais moderno e ágil, e na distribuição de conteúdo em várias plataformas.
Pelo computador, pelo tablet, pelo celular, no site, ouvindo um podcast, pelo e-mail: a notícia agora chega ao leitor todos os dias e a qualquer momento do dia, mais rápida e de um jeito mais próximo de você.
A edição impressa de fim de semana de A Gazeta, que chega às bancas sempre aos sábados vem coroar esse momento histórico da Rede Gazeta, com um conteúdo mais analítico, concentrado e reflexivo.

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O corretor de seguros Aureo de Moraes, de 63 anos, recebeu positivamente a primeira edição da nova A Gazeta. "Sou leitor de A Gazeta desde pequeno, sempre com notícias importantes para o Estado. Fico feliz com essa edição de sábado, que já começa com essa manchete surpreendente", destacou.
Milton da Silva Lucas aprovou a nova edição do jornal A Gazeta Crédito: Fernando Madeira
Leitor de A Gazeta há décadas, o aposentado Milton da Silva Lucas, gostou da novidade e garantiu que comprará as edições aos sábados. "Eu sempre gostei e comprei A Gazeta. Vejo também a TV Gazeta. E agora todo sábado vou às bancas comprar a edição de fim de semana", comentou.
Auro de Moraes recebeu positivamente o novo jornal A Gazeta Crédito: Fernando Madeira
Já a comerciante Vitória Alexandrina ressaltou a importância da história do jornal. "São muitos anos de credibilidade e que continua no agora no site que eu acesso todos os dias. Agora vou comprar essa edição impressa também", garantiu.
O preço de capa é R$ 8. O produto também está disponível no aplicativo de A Gazeta para assinantes. Além dos pontos de vendas tradicionais como bancas e padarias, o novo jornal também é comercializado em pontos parceiros do Clube A Gazeta.

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