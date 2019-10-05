Leitores aprovam a qualidade do novo jornal A Gazeta

Capa da primeira edição do novo jornal A Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Um novo jornal impresso de A Gazeta já está nas bancas: uma edição de fim de semana, com reportagens exclusivas, muito serviço e entretenimento e um material analítico para te ajudar a formar a sua opinião.

Logo de cara, a nova A Gazeta impressa traz como manchete uma informação exclusiva e surpreendente: o cachê para Paul McCartney se apresentar no estádio Kleber Andrade, em 2014, foi pago com dinheiro sujo da Telexfree , empresa acusada de praticar pirâmide financeira no Brasil.

A informação consta em documentos públicos e depoimentos.

A edição de fim de semana faz parte do projeto de transformação digital anunciada pela Rede Gazeta em Julho, com a descontinuação de produtos diários impressos, foco no novo site A Gazeta, mais moderno e ágil, e na distribuição de conteúdo em várias plataformas.

Pelo computador, pelo tablet, pelo celular, no site, ouvindo um podcast, pelo e-mail: a notícia agora chega ao leitor todos os dias e a qualquer momento do dia, mais rápida e de um jeito mais próximo de você.

A edição impressa de fim de semana de A Gazeta, que chega às bancas sempre aos sábados vem coroar esse momento histórico da Rede Gazeta, com um conteúdo mais analítico, concentrado e reflexivo.

O corretor de seguros Aureo de Moraes, de 63 anos, recebeu positivamente a primeira edição da nova A Gazeta. "Sou leitor de A Gazeta desde pequeno, sempre com notícias importantes para o Estado. Fico feliz com essa edição de sábado, que já começa com essa manchete surpreendente", destacou.

Milton da Silva Lucas aprovou a nova edição do jornal A Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Leitor de A Gazeta há décadas, o aposentado Milton da Silva Lucas, gostou da novidade e garantiu que comprará as edições aos sábados. "Eu sempre gostei e comprei A Gazeta. Vejo também a TV Gazeta. E agora todo sábado vou às bancas comprar a edição de fim de semana", comentou.

Auro de Moraes recebeu positivamente o novo jornal A Gazeta Crédito: Fernando Madeira

Já a comerciante Vitória Alexandrina ressaltou a importância da história do jornal. "São muitos anos de credibilidade e que continua no agora no site que eu acesso todos os dias. Agora vou comprar essa edição impressa também", garantiu.