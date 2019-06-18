Justiça mantém audiência pública para debater ciclovia na Praia do Canto

Ciclista divide espaço com carros na Avenida Rio Branco, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

A Justiça negou o pedido de um grupo de moradores da Praia do Canto, em Vitória, para impedir a realização da audiência pública que vai discutir a implantação da ciclovia na Avenida Rio Branco. Anteriormente, nesta terça (18), o Gazeta Online havia publicado que a Justiça tinha negado o pedido para suspender projeto de ciclovia na Praia do Canto, mas a decisão determina, além da manutenção da audiência, um prazo de 72 horas para que a Prefeitura da Capital apresente documentos referentes ao estudos para a construção da ciclovia e das audiências públicas já realizadas, questionados pela liminar.

pedia a suspensão de todos os atos administrativos e do processo licitatório do projeto de instalação da ciclovia na Avenida Rio Branco e também da realização de uma audiência pública marcada para esta terça-feira (18). Armando alega que o processo licitatório já havia começado antes da realização de audiências com os moradores , que discordam do projeto apresentado pela prefeitura. A ação foi feita pelo empresário Armando Fontoura, representante do Movimento "Praia do Canto Merece Mais", na última sexta-feira (14). A liminare do processo licitatório do projeto de instalação da ciclovia nae também da realização de uma audiência pública marcada para esta terça-feira (18). Armando alega que o processo licitatório já havia começado antes da realização de audiências com os moradores , que discordam do projeto apresentado pela prefeitura.

Em sua decisão, a juíza Marianne Judice de Mattos, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, manteve a realização da audiência pública. Mattos diz que indeferiu o pedido por acreditar que a ausência de realização de audiência pública é um dos fundamentos alegados pelos moradores para suspender o processo licitatório. A respeito do pedido de suspensão do processo licitatório, a juíza não proferiu uma decisão. Ela deu um prazo de 72 horas para o município de Vitória apresentar os estudos efetivados para a implantação da ciclovia e das audiências públicas já realizadas.

A audiência será realizada na Escola Primeiro Mundo, em Santa Lúcia, às 19 horas. A Prefeitura vai discutir com a população o projeto de construção da ciclovia, que tem gerado polêmica entre os moradores e comerciantes da região.