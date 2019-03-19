Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Justiça determina suspensão de multas de trânsito em Guarapari
Guarapari

Justiça determina suspensão de multas de trânsito em Guarapari

O motivo da suspensão é a falta da Junta Administrativa de Recursos e Infrações (Jari) e a falta de um curso obrigatório para os agentes de trânsito; entenda

Publicado em 19 de Março de 2019 às 20:02

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

19 mar 2019 às 20:02
Letreiro na cidade de Guarapari Crédito: Prefeitura de Guarapari
Após denúncia feita pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) decidiu que o município de Guarapari deve se abster de aplicar multas de trânsito até que seja implementada a Junta Administrativa de Recursos e Infrações (Jari) e os agentes de trânsito concluam o curso obrigatório exigido pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
De acordo com o órgão, ficou demonstrado nos autos que a municipalização do trânsito em Guarapari não foi implementada de forma efetiva, de modo que não existe uma fiscalização de forma legal — diante da ausência da Jari. Além disso, os agentes de trânsito não realizaram o curso exigido pelo Denatran.
 DOCUMENTO I  A denúncia [PDF]
 DOCUMENTO II  A decisão [PDF]
O MPES argumenta, ainda, que em Guarapari, o que se tem visto é a denominada "indústria da multa", já que mesmo sem a Jari, as multas são aplicadas sem que tenha previamente feito um estudo de engenharia de tráfego, melhorando o trânsito local. Sem a criação efetiva da Jari, o município não está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
A denúncia diz ainda que a ausência da Jari impede também os condutores de exercerem de forma plena o seu direito constitucional à ampla defesa e contraditório, ferindo princípios constitucionais como o devido processo legal e duração razoável do processo administrativo.
Por telefone, a Prefeitura Municipal de Guarapari informou que o órgão vai cumprir a determinação judicial.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória Guarapari Justiça MPES trânsito
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O que aprendi quando parei de consumir açúcar por 6 semanas
Operação da PRF flagra motorista embriagado Linhares
Operação da PRF flagra motorista embriagado em Linhares
Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados