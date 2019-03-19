Justiça determina suspensão de multas de trânsito em Guarapari

Após denúncia feita pelo, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) decidiu que o município de Guarapari deve se abster de aplicar multas de trânsito até que seja implementada a Junta Administrativa de Recursos e Infrações (Jari) e os agentes de trânsito concluam o curso obrigatório exigido pelo Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).

De acordo com o órgão, ficou demonstrado nos autos que a municipalização do trânsito emnão foi implementada de forma efetiva, de modo que não existe uma fiscalização de forma legal — diante da ausência da Jari. Além disso, os agentes de trânsito não realizaram o curso exigido pelo Denatran.

O MPES argumenta, ainda, que em Guarapari, o que se tem visto é a denominada "indústria da multa", já que mesmo sem a Jari, as multas são aplicadas sem que tenha previamente feito um estudo de engenharia de tráfego, melhorando o trânsito local. Sem a criação efetiva da Jari, o município não está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).