Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Justiça condena empresa de ventilador que pegou fogo em Ibiraçu
Justiça

Justiça condena empresa de ventilador que pegou fogo em Ibiraçu

De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o aparelho, com sete meses de uso, esquentou e pegou fogo, atingindo a bicama e o colchão

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 19:51

Publicado em 

29 jan 2019 às 19:51
Fabricante terá que pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais Crédito: Divulgação
Uma cama em que estavam duas crianças dormindo pegou fogo em Ibiraçu, região Norte do Estado. O ventilador teria dado problema e causou o incidente, em 2017. 
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o aparelho, com sete meses de uso, esquentou e pegou fogo, atingindo a bicama e o colchão. 
A vítima acionou a Justiça e a empresa responsável pela produção do ventilador afirmou que, para julgar o processo, era necessário realizar uma perícia para identificar a causa do incidente.
> Homem enganado por amante no ES tem indenização negada 
Porém, para o juiz da 1ª Vara de Ibiraçu, não há necessidade em realizar uma perícia técnica, já que a vítima comprovou por meio de documentos e fotos, que mostram os estragos nas camas, paredes e guarda-roupas, além de queimaduras pelo corpo.
Desta forma, a fabricante foi condenada a indenizar a vítima em R$ 10 mil por danos morais. 
> Faculdade de Guarapari terá que indenizar mulher após cobrança indevida
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crianca Ibiraçu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora
Imagem de destaque
Veja quais signos mais venceram o BBB e quem “sai na frente” em 2026
Imagem de destaque
Ensopado: 4 receitas práticas e deliciosas para o outono 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados