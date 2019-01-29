Justiça condena empresa de ventilador que pegou fogo em Ibiraçu

Uma cama em que estavam duas crianças dormindo pegou fogo em, região. O ventilador teria dado problema e causou o incidente, em 2017.

De acordo com o, o aparelho, com sete meses de uso, esquentou e pegou fogo, atingindo a bicama e o colchão.

A vítima acionou ae a empresa responsável pela produção do ventilador afirmou que, para julgar o processo, era necessário realizar uma perícia para identificar a causa do incidente.

Porém, para o juiz da 1ª Vara de Ibiraçu, não há necessidade em realizar uma perícia técnica, já que a vítima comprovou por meio de documentos e fotos, que mostram os estragos nas camas, paredes e guarda-roupas, além de queimaduras pelo corpo.