Jovem que morreu em acidente em Vitória fazia tratamento contra leucemia

Rarieli Costa Ferrari morreu no acidente Crédito: Reprodução/Facebook

A estudante Rarieli Costa Ferrari, de 17 anos, que morreu em um acidente em Vitória na noite de domingo (26), lutava contra uma leucemia havia um ano. A jovem estava na garupa de uma moto com o namorado, João Otávio Gazoli Dalmaschio, de 21 anos, quando houve o acidente, na Avenida Vitória, em Jucutuquara.

Os irmãos da jovem, além da sogra, estiveram no Departamento Médico Legal (DML) , na manhã desta segunda-feira (25) para liberação do corpo. Rarieli, que é natural de Vila Pavão , na região Noroeste do Espírito Santo, morava com o namorado e a sogra em São Geraldo, Cariacica , havia um ano, justamente para fazer o tratamento contra a doença.

O acidente ocorreu quando Rarieli voltava de uma festa na Serra , na casa do namorado da sogra. A estudante e João Otávio saíram mais cedo do evento porque o rapaz trabalharia no dia seguinte.

"Quando cheguei, ela (Rarieli), já estava morta, na pista. Disseram que meu filho tinha sido socorrido e levado para o hospital. Entrei em choque", relatou a sogra da estudante.

SEM CONTATO

Assim que chegou ao hospital, a mãe de João recebeu a informação de que ele teria recebido alta e, até então, ela declarou não ter tido contato com o filho ainda e que não sabia para onde o jovem foi após o acidente.

"Não tive oportunidade de conversar com meu filho ainda, não sei de nada. O que sei foi o que me contaram no local do acidente. Isso tudo foi uma fatalidade. Ela era uma menina linda, cheia de vida", disse.

Até as 17 horas desta segunda-feira (25), o rapaz não havia se apresentado à polícia. O rapaz não tem Carteira Nacional de Habilitação e a moto estava com o licenciamento vencido.

O ACIDENTE

A colisão aconteceu no sentido Centro de Vitória. De acordo com testemunha, a moto do condutor pode ter contribuído para que João se desequilibrasse. Rarieli bateu a cabeça no caminhão e o capacete se soltou.