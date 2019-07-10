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Colisão com caminhão

Jovem morre em acidente de moto em Santa Maria de Jetibá

O acidente ocorreu na rodovia que liga Santa Maria à localidade de Garrafão. Athirson Hertzog não resistiu e morreu no local

Publicado em 

10 jul 2019 às 13:44

Publicado em 10 de Julho de 2019 às 13:44

A vítima, identificada como Athirson Hertzog, de aproximadamente 20 anos, não resistiu e morreu no local Crédito: Montagem | Gazeta Online
Um motociclista morreu após bater na carroceria de um caminhão na rodovia que liga Santa Maria de Jetibá à localidade de Garrafão, na altura de Rio Possmoser. A vítima, identificada como Athirson Hertzog, de aproximadamente 20 anos, não resistiu e morreu no local.
De acordo com testemunhas, Athirson, que pilotava uma moto Honda Fan, vermelha, invadiu a contramão e acabou sendo atingido pelo caminhão que passava na rodovia. Com o impacto da batida, os destroços da moto ficaram espalhados na pista.
Por meio de fotos enviadas ao Gazeta Online, é possível ver que a estrada ficou com o trânsito interditado por causa do acidente. 

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