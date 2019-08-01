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ENCONTRO

Jovem do Pará que recebeu medula de capixaba viaja para conhecer o ES

Esta é a segunda vez que Luana e Flávia se encontram. Em abril a doadora capixaba foi até o Tucuruí, no Pará, para conhecer a menina que recebeu a medula

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 23:42

Publicado em 

31 jul 2019 às 23:42
Luana de Oliveira veio para o Espírito Santo para conhecer o Estado onde sua doadora Flavia Bicalho mora Crédito: Reprodução/TV Gazeta
No dia 19 de dezembro de 2016, a publicitária capixaba Flávia Bicalho mudava para sempre a vida da moradora de Tucuruí, no Pará, Luana de Oliveira, na época com 12 anos. A adolescente, diagnosticada com leucemia, recebia a medula óssea de Flávia e retomava a esperança na luta contra o câncer.
Quase três anos depois do transplante, a adolescente, agora com 14 anos, veio ao Espírito Santo para conhecer o Estado e a família da capixaba que salvou a vida dela. Este é o segundo encontro entre Luana e Flávia, que se viram pela primeira vez em abril, quando a publicitária foi até o Pará.
Ela é como se fosse minha irmã. Eu estou muito feliz por ter vindo conhecer a cidade que a Flávia mora. Nunca imaginei vir a Vitória, até Deus colocar a Flávia no meu caminho
Luana de Oliveira, 14 anos
A adolescente chegou a Vitória na tarde desta quarta-feira (31), com a mãe e o padrasto, depois de pegar três aviões diferentes. As passagens foram compradas com o dinheiro de uma vaquinha, feita pela Flávia, que recebeu a amiga ansiosa no aeroporto da Capital.
"Depois que eu fui até o Pará conhecer a Luana e fui tão bem recebida pela família dela, eu quis trazê-la para conhecer o Espírito Santo também. Foi quando eu fiz a vaquinha online, divulguei nas redes sociais e consegui arrecadar dinheiro para comprar as passagens", contou a publicitária. 
Luana de Oliveira veio para o Espírito Santo para conhecer o Estado onde sua doadora Flavia Bicalho mora Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Esta é a primeira vez que Luana vem ao Espírito Santo. As primeiras impressões não poderiam ser melhores: "Eu achei tudo muito bonito, estou doida para ir à praia", disse a paraense. A programação das atividades turísticas no Estado vai ser diversificada e está sendo preparada em segredo pela Flávia. Mas a publicitária já adiantou que a adolescente não vai embora sem comer a tão famosa moqueca capixaba. 
"Quero levá-la para conhecer o máximo de lugares possíveis, desde aqueles bem tradicionais como o Convento da Penha até alguns lugares que eu costumo frequentar. A primeira parada, sem dúvida, vai ser para comer moqueca. Espero que ela goste", completou.
> Doação de medula: jornalista do ES salva vida em outro país

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