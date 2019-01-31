Os capixabas aguardaram o mês inteiro por um pouquinho de chuva, mas janeiro de 2019 foi apontado pelo Climatempo como o mais quente desde 1993. O instituto afirmou que toda a Região Sudeste registrou temperaturas muito elevadas neste mês, e que a Capital do Espírito Santo enfrentou um déficit de chuva este ano.
De acordo com as medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média das máximas registradas do dia 1º ao dia 30 de janeiro de 2019 foi de 33,7ºC. O recorde anterior de temperatura máxima no período de 1993 a 2018 é de 33,6ºC em janeiro de 2010. O Inmet detalhou que não foi possível realizar uma pesquisa mais extensa por falta de dados nos registros históricos públicos do órgão.
Considerando todos os meses, o mais quente no período entre 1993 a 2018 foi fevereiro de 2016, que teve a média de temperatura máxima de 34,3ºC. De 1993 a 2019, a maior temperatura registrada em Vitória até agora foi de 35,4ºC no dia 16.
E A CHUVA?
O Inmet registrou apenas 8,2 milímetros acumulados em 31 dias, em Vitória; De acordo com o Climatempo, esta foi a menor quantidade de chuva mensal desde agosto de 2016, que teve um acumulado de 7,1 milímetros. Para um mês de janeiro, o instituto explica que foi o menor volume de chuva desde janeiro de 2015.
Janeiro de 2019 é o mais quente em Vitória desde 1993, diz Climatempo