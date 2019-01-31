Janeiro de 2019 é o mais quente em Vitória desde 1993, diz Climatempo

De acordo com as medições feitas pelo, a média das máximas registradas do dia 1º ao dia 30 de janeiro de 2019 foi de 33,7ºC. O recorde anterior de temperatura máxima no período de 1993 a 2018 é de 33,6ºC em janeiro de 2010. O Inmet detalhou que não foi possível realizar uma pesquisa mais extensa por falta de dados nos registros históricos públicos do órgão.