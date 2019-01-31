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Calorão

Janeiro de 2019 é o mais quente em Vitória desde 1993, diz Climatempo

Em 26 anos, este é o verão mais quente da Capital do Espírito Santo; o instituto apontou que outras regiões do Sudeste também enfrentaram o calorão em janeiro

Publicado em 31 de Janeiro de 2019 às 16:57

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

31 jan 2019 às 16:57
Este é o janeiro mais quente desde 1993, aponta o Instituto Climatempo Crédito: Fernando Madeira | Arquivo | GZ
Os capixabas aguardaram o mês inteiro por um pouquinho de chuva, mas janeiro de 2019 foi apontado pelo Climatempo como o mais quente desde 1993. O instituto afirmou que toda a Região Sudeste registrou temperaturas muito elevadas neste mês, e que a Capital do Espírito Santo enfrentou um déficit de chuva este ano.
De acordo com as medições feitas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média das máximas registradas do dia 1º ao dia 30 de janeiro de 2019 foi de 33,7ºC. O recorde anterior de temperatura máxima no período de 1993 a 2018 é de 33,6ºC em janeiro de 2010. O Inmet detalhou que não foi possível realizar uma pesquisa mais extensa por falta de dados nos registros históricos públicos do órgão.
> Vitória é a 2ª capital do Brasil com menos chuva em 2019
Considerando todos os meses, o mais quente no período entre 1993 a 2018 foi fevereiro de 2016, que teve a média de temperatura máxima de 34,3ºC. De 1993 a 2019, a maior temperatura registrada em Vitória até agora foi de 35,4ºC no dia 16.
E A CHUVA?
O Inmet registrou apenas 8,2 milímetros acumulados em 31 dias, em Vitória; De acordo com o Climatempo, esta foi a menor quantidade de chuva mensal desde agosto de 2016, que teve um acumulado de 7,1 milímetros. Para um mês de janeiro, o instituto explica que foi o menor volume de chuva desde janeiro de 2015.
Janeiro de 2019 é o mais quente em Vitória desde 1993, diz Climatempo

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