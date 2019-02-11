Irmãs arrecadam doações para diarista que teve corpo queimado pelo ex

Sensibilizadas com a história da diarista Marciane Pereira dos Santos, que teve quase metade do corpo queimado pelo ex-marido, as irmãs Lívia e Mariana Siqueira Campos, 35 e 38 anos, respectivamente, estão criando uma rede de doações para ajudar Marciane que, após 151 dias internada, teve alta do hospital.
Ela voltou para casa na última sexta-feira (8). As queimaduras deixaram sequelas profundas. Ela ainda vai passar por cirurgias reparadoras. Apesar do tratamento doloroso, ela não pensa em desistir. “Eu falo para as pessoas: Não desista, independentemente da situação, da luta, seja uma doença, um desemprego, ainda há uma esperança. Como eu tive a minha”, disse em entrevista ao Gazeta Online.
As irmãs souberam da história de Marciane na imprensa e nas redes sociais e, de pronto, se solidarizaram com o drama pelo qual a diarista está passando. “Nós ficamos tocadas com a história, vimos as fotos dela com os filhos, parecia ser uma mulher feliz. Agora não sabemos como vai seguir com a vida. Ficamos indignadas com o ex-marido! Estamos alarmadas com a situação de mulheres vulneráveis. Queremos ajudar mais nessa causa. E pensamos que dessa vez não seria só mais uma notícia triste que veríamos no jornal por isso, resolvemos agir também.”, explica Lívia.
Lívia e Mariana, então, mandaram mensagens para grupos de amigos pedindo doações para Marciane. De sexta-feira (8) até domingo (10) elas arrecadaram alimentos, uma quantia em dinheiro e levaram na casa da diarista, na Serra. Lá, em conversa com a irmã de Marciane, foram informadas que os vizinhos doaram alguns alimentos e, o que elas mais precisam agora é de roupa de cama e banho, além de material de limpeza.
Lívia afirma que quantias em dinheiro também são bem-vindas e serão destinadas para pagar o aluguel da casa. No imóvel moram Marciane com os dois filhos, a irmã e os cinco sobrinhos.
As irmãs Lívia e Mariana estão recolhendo as doações. O telefone delas é (27) 99602-9744 (Lívia) e (27) 98190-6700 (Mariana). As doações em dinheiro podem ser feitas através do Picpay @mariana.siqueira.campos. Toda quantia arrecadada estará em uma relação pública.
CRIME
A diarista teve o corpo incendiado na casa onde mora, no bairro Jardim Tropical na Serra, no dia 8 de setembro de 2018. A vítima mora com os dois filhos, de 5 e 2 anos. Segundo testemunhas, ela voltava para casa quando foi surpreendida e encurralada pelo ex-marido, que cometeu o crime.
O ex-marido de Marciane é o acusado do crime. André Luiz dos Santos, que é cadeirante, responde por tentativa de homicídio e está preso desde 12 de setembro. À polícia, ele confessou o crime e disse que foi motivado por ciúmes da vítima.