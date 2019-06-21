Inverno começa com frente fria no Espírito Santo

Frente fria, Sombrinha, Tempo nublado Crédito: Vitor Jubini | GZ

O inverno começa oficialmente nesta sexta-feira (21). E uma frente fria que está de passagem pelo Estado vai deixar o clima por aqui com a cara da estação mais fresca do ano.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), as condições do tempo vão mudar, com previsão de chuva em alguns momentos do dia nas regiões Sul, Grande Vitória e Serrana. Nas demais áreas, a chuva é esperada a partir da tarde. A temperatura diurna diminui em todas as regiões.

O tempo só deve melhorar a partir de segunda-feira, quando a chuva dará trégua na maior parte do Estado.

Na Grande Vitória, o primeiro dia de inverno, no meio do feriadão de Corpus Christi, será de muitas nuvens e chuva em alguns momentos. A temperatura mínima será de 18 °C e a máxima, de 27 °C.

Na Região Sul, muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. A mínima vai chegar a 12°C nas áreas mais altas. Na Região Serrana, o frio promete ser maior, com mínima de 11°C e máxima de 23°C. No sábado, a mínima deve alcançar 8°C.

Na Região Norte, segundo o instituto, pode chover durante a tarde. O mesmo vai acontecer na Região Noroeste, sendo que em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima será de 15 °C e a máxima, de 27 °C.