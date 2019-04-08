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Congestionamento

Interdição na Terceira Ponte complica trânsito em Vitória e VV

Motoristas enfrentam intensos pontos de retenção desde as 17h30 desta segunda-feira (08)

Publicado em 08 de Abril de 2019 às 20:59

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

08 abr 2019 às 20:59
Terceira Ponte é interditada para operação de resgate Crédito: Bárbara Laysa
Motoristas que trafegam pelas principais vias da Capital e do município de Vila Velha enfrentam intensos congestionamentos desde as 17h30 desta segunda-feira (08). A interdição da Terceira Ponte aliada ao fluxo de veículos no horário de pico são os principais fatores que acarretam essa lentidão, segundo aponta a Guarda Municipal.
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online
VEJA OS PONTOS DE RETENÇÃO
- Segunda Ponte, no sentido Vila Velha;
- Av. Alexandre Buaiz, no sentido Centro;
- Av. Elias Miguel, no sentido Centro;
- Av. Getúlio Vargas, no sentido Centro;
- Av. Princesa Isabel, no sentido Centro;
- Av. Vitória, no sentido Centro;
- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nos dois sentidos;
- Av. Desembargador Santos Neves, nos dois sentidos;
- Cézar Hilal, sentido Praia do Canto;
- Av. Saturnino de Brito, sentido Praia do Canto;
- Av. Jerônimo Monteiro, sentido Segunda Ponte;
- Reta da Penha, nos dois sentidos;
- Av. Fernando Ferrari, no sentido Serra;
- Terceira Ponte, nos dois sentidos;
- Av. Carlos Lindenberg, sentido Centro de Vila Velha.
> Terceira Ponte é interditada para operação de resgate
 
 

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