Interdição na Terceira Ponte complica trânsito em Vitória e VV

Motoristas que trafegam pelas principais vias da Capital e do município de Vila Velha enfrentam intensos congestionamentos desde as 17h30 desta segunda-feira (08). A interdição da Terceira Ponte aliada ao fluxo de veículos no horário de pico são os principais fatores que acarretam essa lentidão, segundo aponta a Guarda Municipal.
VEJA OS PONTOS DE RETENÇÃO
- Segunda Ponte, no sentido Vila Velha;
- Av. Alexandre Buaiz, no sentido Centro;
- Av. Elias Miguel, no sentido Centro;
- Av. Getúlio Vargas, no sentido Centro;
- Av. Princesa Isabel, no sentido Centro;
- Av. Vitória, no sentido Centro;
- Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, nos dois sentidos;
- Av. Desembargador Santos Neves, nos dois sentidos;
- Cézar Hilal, sentido Praia do Canto;
- Av. Saturnino de Brito, sentido Praia do Canto;
- Av. Jerônimo Monteiro, sentido Segunda Ponte;
- Reta da Penha, nos dois sentidos;
- Av. Fernando Ferrari, no sentido Serra;
- Terceira Ponte, nos dois sentidos;
- Av. Carlos Lindenberg, sentido Centro de Vila Velha.