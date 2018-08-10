Integrantes da CUT fazem carreata em Vitória

Cartazes foram colados durante a carreata Crédito: Jennyfer Alves

Cerca de 20 veículos com integrantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) saíram da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras, e seguiram em direção à Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, na manhã desta sexta-feira (10).

A carreata faz parte do "Dia Nacional de Mobilizações". Os integrantes farão um ato política na praça, onde vão promover ações solidárias para as pessoas da comunidade, com advogados, enfermeiras e professores atendendo a população gratuitamente.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar acompanham a movimentação que começou por volta de 8h.