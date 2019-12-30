Instituto pede ajuda para achar jacaré na Praia de Camburi

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??SOBRE O JACARÉ NAS PRAIAS DE CAMBURI?? Estamos procurando o animal, mas ainda não obtivemos sucesso. Quem o observar pode nos acionar pelo @projetocaiman, o mais rápido possível. Estamos preocupados porque ele já está a pelo menos 4 dias na praia, o que não é bom pra ele. Ontem 28/12 fizemos uma busca onde encontramos apenas seus rastros a caminho da água. Contamos com a ajuda de vocês ?? #todosjuntospelaconservação