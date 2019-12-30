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Perdido

Instituto pede ajuda para achar jacaré na Praia de Camburi

Moradores da região flagraram o animal nadando em Vitória neste domingo (29)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 11:12

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 11:12

Jacaré-do-papo-amarelo filhote foi visto no final da orla de Camburi na última quarta-feira (25) Crédito: Daniel Pimenta
Após um jacaré ter sido encontrado por uma moradora nas areias da Praia de Camburi, em Vitória, no dia de Natal, o Projeto Caiman fez uma postagem em suas redes sociais, neste domingo (29), pedindo ajuda para localizar o animal.
O instituto tem a iniciativa de pesquisa e conservação das populações de jacarés da espécie Caiman latirostris no Brasil. Em um vídeo que circula nas redes sociais, moradores da região contam que flagraram o animal nadando na Praia de Camburi. Segundo o Projeto Caiman,  neste sábado (28) foi realizada uma busca na região. 
"Estamos preocupados porque ele já está há pelo menos 4 dias na praia, o que não é bom pra ele"
Projeto Caiman - Em postagem no Instagram
O coordenador do Projeto Caiman, Yhuri Nóbrega, que é médico veterinário, explica que com a chegada do verão esse fenômeno irá se intensificar. Por isso é importante que a população, em hipótese alguma, toque ou importune o animal. Ele conta que foram resgatados 30 jacarés em áreas urbanas do Estado somente em 2019.

O QUE FAZER

O coordenador do projeto aponta que ao se deparar com um jacaré é importante ligar para a Polícia Militar Ambiental e para o Projeto Caiman. Desta forma, uma equipe especializada vai ao local zelar pela saúde e bem-estar do animal.
O Projeto Caiman pode ser acionado pelo telefone (27) 98827-2334 e por meio das redes sociais @projetocaiman. A população também deve ligar para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) no número 190 que a ligação é encaminhada para o setor especializado.

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Fotógrafo flagra jacaré no final da orla de Camburi, em Vitória

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