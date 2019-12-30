Instituto pede ajuda para achar jacaré na Praia de Camburi

Após um jacaré ter sido encontrado por uma moradora nas areias da Praia de Camburi, em Vitória, no dia de Natal, o Projeto Caiman fez uma postagem em suas redes sociais, neste domingo (29), pedindo ajuda para localizar o animal.
O instituto tem a iniciativa de pesquisa e conservação das populações de jacarés da espécie Caiman latirostris no Brasil. Em um vídeo que circula nas redes sociais, moradores da região contam que flagraram o animal nadando na Praia de Camburi. Segundo o Projeto Caiman, neste sábado (28) foi realizada uma busca na região.
"Estamos preocupados porque ele já está há pelo menos 4 dias na praia, o que não é bom pra ele"
O coordenador do Projeto Caiman, Yhuri Nóbrega, que é médico veterinário, explica que com a chegada do verão esse fenômeno irá se intensificar. Por isso é importante que a população, em hipótese alguma, toque ou importune o animal. Ele conta que foram resgatados 30 jacarés em áreas urbanas do Estado somente em 2019.
O QUE FAZER
O coordenador do projeto aponta que ao se deparar com um jacaré é importante ligar para a Polícia Militar Ambiental e para o Projeto Caiman. Desta forma, uma equipe especializada vai ao local zelar pela saúde e bem-estar do animal.
O Projeto Caiman pode ser acionado pelo telefone (27) 98827-2334 e por meio das redes sociais @projetocaiman. A população também deve ligar para o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) no número 190 que a ligação é encaminhada para o setor especializado.