Instituto emite alerta de chuva para o Espírito Santo

emitiu um alerta de acumulado de chuva com perigo potencial para 56 cidades donesta segunda-feira (11) - incluindo a. O aviso é válido a partir das 19h de hoje e vai até as 10h de terça-feira (12).

Segundo informações do instituto, a chuva que pode atingir o Estado deve ter entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. A possibilidade de alagamentos e de pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco é baixo.