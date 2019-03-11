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Perigo potencial

Instituto emite alerta de chuva para o Espírito Santo

O alerta é válido até as 10 horas de terça-feira (12)

Publicado em 11 de Março de 2019 às 19:52

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

11 mar 2019 às 19:52
Nublado no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de acumulado de chuva com perigo potencial para 56 cidades do Espírito Santo nesta segunda-feira (11) - incluindo a Grande Vitória. O aviso é válido a partir das 19h de hoje e vai até as 10h de terça-feira (12).
Segundo informações do instituto, a chuva que pode atingir o Estado deve ter entre 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia. A possibilidade de alagamentos e de pequenos deslizamentos em cidades com áreas de risco é baixo.
> Clima capixaba promete continuar quente em março
O Inmet instui, ainda, que as pessoas evitem enfrentar o mau tempo, que observem alteração nas encostas e evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Para obter mais informações, os moradores podem ligar para a Defesa Civil pelo telefone 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

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