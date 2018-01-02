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Apesar do calor

Instituto emite alerta de chuva forte para todo o Espírito Santo

O alerta começa a valer a partir da tarde desta terça-feira (2)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 19:44

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 19:44

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuva forte para o Espírito Santo nas próximas 72 horas. Segundo o órgão, pode chover até 50 mm de uma vez a partir do fim da tarde desta terça-feira (2).
O alerta de perigo potencial vale para todo o território do Estado, com exceção do litoral do extremo-sul e também do litoral norte (veja imagem abaixo).
Alerta de chuva vale pra quase todo o território do ES Crédito: Natalia de Souza Bourguignon
CALORÃO
Apesar da possibilidade de chuva forte, a previsão é de temperaturas bem altas para esta quarta-feira (3). Na região Sul, a máxima pode chegar a 37 graus. 
Na Grande Vitória, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas, a partir da tarde. Vento moderado no litoral, podendo ocorrer algumas rajadas fortes. Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.
Na Região Sul, o mar fica agitado em algumas praias. Nas áreas menos elevadas as temperaturas variam entre 22 °C e 35 °C. Nas áreas altas: mínima de 21 °C e máxima de 29 °C.
A Região Serrana terá temperaturas mais amenas. Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 19 °C e máxima de 29 °C.
Na Região Norte, temperatura mínima de 22 °C e máxima de 36 °C. Na Região Noroeste, nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 20 °C e máxima de 33 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, mínima de 22 °C e máxima de 37 °C.
Na Região Nordeste, o mar fica agitado em algumas praias. Temperatura mínima de 24 °C e máxima de 35 °C.

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