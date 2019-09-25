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Sul do Estado

Instituto alerta para chuva forte com raios em quatro cidades do ES

No Espírito Santo, os municípios afetados pela previsão são Apiacá, Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

25 set 2019 às 11:42

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 11:42

Alerta de chuva com raios no ES Crédito: Ricardo Medeiros | Arquivo
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou alerta de chuva forte com raios e possibilidade de vento para esta quinta-feira (26). No Espírito Santo, os municípios afetados pela previsão são Apiacá, Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, todos localizados ao sul do Estado.
O aviso considerou que há risco moderado para ocorrência de "fenômeno meteorológico adverso", o que inclui tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva. O alerta é válido até às 23h59 de quinta-feira.
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TEMPERATURA
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Grande Vitória tem variação de nuvens e chuvas rápidas em alguns momentos, sendo que a variação de temperatura ficará entre 19 ºC e 29 ºC.
Já nas áreas altas da Região Serrana, a mínima prevista é de 16 ºC, com máxima de 26 ºC.
No Norte do Estado, apesar da variação de nuvens, não há previsão de chuva. As temperaturas podem variar entre 17 ºC a 32 ºC.

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Clima espírito santo Mimoso do Sul raios São José do Calçado Bom Jesus do Norte Apiacá
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