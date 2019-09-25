Instituto alerta para chuva forte com raios em quatro cidades do ES

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) divulgou alerta de chuva forte com raios e possibilidade de vento para esta quinta-feira (26). No Espírito Santo, os municípios afetados pela previsão são Apiacá, Mimoso do Sul, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, todos localizados ao sul do Estado.
O aviso considerou que há risco moderado para ocorrência de "fenômeno meteorológico adverso", o que inclui tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva. O alerta é válido até às 23h59 de quinta-feira.
TEMPERATURA
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a Grande Vitória tem variação de nuvens e chuvas rápidas em alguns momentos, sendo que a variação de temperatura ficará entre 19 ºC e 29 ºC.
Já nas áreas altas da Região Serrana, a mínima prevista é de 16 ºC, com máxima de 26 ºC.
No Norte do Estado, apesar da variação de nuvens, não há previsão de chuva. As temperaturas podem variar entre 17 ºC a 32 ºC.