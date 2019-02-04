Inpe alerta para chuva, temporal e granizo no Espírito Santo

alertou nesta segunda-feira (4) que uma tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval pode atingir os 78 municípios do; a previsão é de que os fenômenos cheguem em terras capixabas a partir desta terça-feira (5). O aviso é válido até as 23h59 do mesmo dia.

Na área abaixo, podem ocorrer pancadas de chuva ao longo da terça (5) que virão acompanhadas de raios. Localmente, a chuva poderá ser intensa de acordo com o instituto, e vir acompanhada de rajadas de vento ou queda de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta, desta vez avisando para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia ainda nesta segunda (4), além de ventos intensos com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em 25 cidades (veja abaixo).