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Previsão

Inpe alerta para chuva, temporal e granizo no Espírito Santo

Além do Climatempo, o Instituto Nacional Meteorológico (Inmet) e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) confirmaram a previsão
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

04 fev 2019 às 17:57

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 17:57

Frente fria deve chegar ao Espírito Santo nesta semana Crédito: Marcelo Prest
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) alertou nesta segunda-feira (4) que uma tempestade de raios, granizo, chuvas intensas e vendaval pode atingir os 78 municípios do Espírito Santo; a previsão é de que os fenômenos cheguem em terras capixabas a partir desta terça-feira (5). O aviso é válido até as 23h59 do mesmo dia.
Na área abaixo, podem ocorrer pancadas de chuva ao longo da terça (5) que virão acompanhadas de raios. Localmente, a chuva poderá ser intensa de acordo com o instituto, e vir acompanhada de rajadas de vento ou queda de granizo.
VEJA FOTO
Os fenômenos adversos devem acontecer na área indicada Crédito: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu um alerta, desta vez avisando para chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia ainda nesta segunda (4), além de ventos intensos com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas em 25 cidades (veja abaixo).
FRENTE FRIA ATRASOU
O Gazeta Online fez uma matéria na quinta-feira (31) informando sobre a possibilidade da chegada de frente fria, conforme previsão do Climatempo.
Os capixabas ficaram revoltados porque a probabilidade não se confirmou, mas o instituto informou que houve um atraso e o fenômeno já chegou ao Rio de Janeiro, e deve aparecer no extremo Sul do Espírito Santo a partir da tarde desta segunda (4), já acompanhada de pancadas de chuva.

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chuva Climatempo espírito santo frente fria Grande Vitória Previsão do Tempo
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