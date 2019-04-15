Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Inmet emite alerta meteorológico de perigo potencial para regiões do ES
Chuvas no ES

Inmet emite alerta meteorológico de perigo potencial para regiões do ES

A chuva chegou forte na Grande Vitória e, só na Capital, foi registrado 108,5 milímetros durante a madrugada desta segunda-feira (15)

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 14:23

15 abr 2019 às 14:23
Chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta com grau de severidade descrito como perigo potencial para o acumulado de chuva em algumas regiões do Espírito Santo durante esta segunda-feira (15). A chuva chegou forte na Grande Vitória e, só na Capital, foi registrado 108,5 milímetros durante esta madrugada.
O aviso é válido das 10h desta segunda-feira, até as 10h desta terça-feira (16) para as regiões Serrana Capixaba, Metropolitana, Litoral Sul Capixaba, Central Sul/Caparaó Capixaba, Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste Capixaba, Nordeste Capixaba e Noroeste Capixaba.
O alerta fala sobre a probabilidade de chuva com 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm durante o dia. Mesmo assim, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nos locais citados pelo alerta.
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados