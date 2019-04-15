Inmet emite alerta meteorológico de perigo potencial para regiões do ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta com grau de severidade descrito como perigo potencial para o acumulado de chuva em algumas regiões do Espírito Santo durante esta segunda-feira (15). A chuva chegou forte na Grande Vitória e, só na Capital, foi registrado 108,5 milímetros durante esta madrugada.
O aviso é válido das 10h desta segunda-feira, até as 10h desta terça-feira (16) para as regiões Serrana Capixaba, Metropolitana, Litoral Sul Capixaba, Central Sul/Caparaó Capixaba, Rio Doce Capixaba, Centro-Oeste Capixaba, Nordeste Capixaba e Noroeste Capixaba.
O alerta fala sobre a probabilidade de chuva com 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm durante o dia. Mesmo assim, há baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos nos locais citados pelo alerta.
