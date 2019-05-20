Infectologista diz o que fazer após ter contato com água de alagamento

Chuva forte provocou pontos de alagamentos no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, no último sábado (18) Crédito: Ricardo Medeiros

chuvas fortes, como a do último sábado (18) na , pode provocar doenças, e a mais comum é a leptospirose. Se você teve contato com áreas alagadas ou conhece alguém que teve contato, fique atento às instruções do médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, que falou, durante o Bom dia Espírito Santo desta segunda-feira (20), sobre sintomas e tratamentos da doença. A água acumulada depois dena Grande Vitória pode provocar doenças, e a mais comum é a leptospirose. Se você teve contato com áreas alagadas ou conhece alguém que teve contato, fique atento às instruções do médico infectologista Lauro Ferreira Pinto, que falou, durante odesta segunda-feira (20), sobre sintomas e tratamentos da doença.

O que é a leptospirose?

leptospirose pode aparecer nessa época de chuva porque, se a pessoa tem contato com essa água parada, essa água pode ter contato com urina de rato. Então, no período de uma semana, mais ou menos, a pessoa pode ter febre e muita dor no corpo. Leptospirose pode ser uma doença banal, pode ser como se fosse uma gripe forte, mas em alguns casos pode dar olho amarelo, urina escura e, eventualmente, levar para o hospital. pode aparecer nessa época de chuva porque, se a pessoa tem contato com essa água parada, essa água pode ter contato com urina de rato. Então, no período de uma semana, mais ou menos, a pessoa pode ter febre e muita dor no corpo. Leptospirose pode ser uma doença banal, pode ser como se fosse uma gripe forte, mas em alguns casos pode dar olho amarelo, urina escura e, eventualmente, levar para o hospital.

O senhor falou em muita dor no corpo e febre. Pode se confundir com dengue?

Com dengue ou com uma gripe forte. A maior parte dos casos de leptospirose não tem icterícia, não tem olho amarelo, é como se fosse um "gripão", uma dengue, quer dizer, é muita dor no corpo e muita febre.

Qualquer pessoa está propícia à leptospirose, e em qualquer idade?

Sim. Não tem vacina para isso, então o maior cuidado é com a água parada, isso acontece com pessoas que forem trabalhar em áreas com saneamento ruim, ou pessoas que forem, eventualmente, trabalhar com lavagem de esgoto ou de alguma área que possa ter sido contaminada com rato.

Pessoas que agora, especificamente, tiveram contato com água da chuva, podem ficar doentes?

As imagens mostradas no sábado (18), com pessoas andando com água até a cintura, ou eventualmente caindo dentro da água, essas pessoas têm risco.

Qual o tratamento?

É tratado com antibiótico. Nos casos muito graves, em ambiente hospitalar, eventualmente tem que até dialisar (hemodiálise) quando tem insuficiência renal, mas são casos mais graves, que é uma pequena parcela dos casos.

Leptospirose mata?

A imensa maioria dos casos é de doença banal, mas sim, tem casos graves que podem levar a morte.

É importante frisar que, em caso de contato com a água da chuva e aparecimento de possíveis sintomas, o melhor é procurar um médico.