Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Indenização de R$ 50 mil para vendedor de cachorro-quente no ES
Guarapari

Indenização de R$ 50 mil para vendedor de cachorro-quente no ES

Ele teve a energia elétrica cortada sem aviso mesmo com as contas em dia; decisão é da Justiça em Guarapari

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 00:09

Publicado em 

17 abr 2019 às 00:09
Um vendedor de cachorro-quente, que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, vai ser indenizado em R$ 50 mil, após uma ação na 3° Vara Cível de Guarapari de Guarapari. É que com a suspensão, os produtos que são usados para o preparo do alimento estragaram.
> Homem enganado por amante no ES tem indenização negada
De acordo com o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o homem tinha uma licença da prefeitura para comercializar sanduíches, refrigerante e derivados, durante o período entre o Ano Novo e Carnaval. Para isso, foi solicitado a ligação temporária de energia elétrica. 
No entanto, no mês de fevereiro, antes de terminar a temporada, mesmo com as contas em dia, a concessionária de energia suspendeu o fornecimento, informando que era uma ordem da prefeitura e alegou que ele não teria autorização para trabalhar no local. Como consequência, os produtos comprados para o preparo do lanche acabaram estragando. 
O vendedor acionou a Justiça e a juíza condenou ao pagamento de uma indenização no valor de R$ 42 mil, por danos materiais, considerando a nota fiscal dos produtos comprados, e R$ 8 mil por danos morais.
Além disso, a magistrada destacou que "embora a empresa tenha alegado agir mediante ordens emanadas pela Administração Pública, não juntou aos autos nenhuma prova de que agiu no interesse da Municipalidade", finalizou.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guarapari Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados