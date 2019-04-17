Indenização de R$ 50 mil para vendedor de cachorro-quente no ES

Um vendedor de cachorro-quente, que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, vai ser indenizado em R$ 50 mil, após uma ação na 3° Vara Cível de Guarapari de. É que com a suspensão, os produtos que são usados para o preparo do alimento estragaram.

De acordo com o, o homem tinha uma licença da prefeitura para comercializar sanduíches, refrigerante e derivados, durante o período entre o Ano Novo e Carnaval. Para isso, foi solicitado a ligação temporária de energia elétrica.

No entanto, no mês de fevereiro, antes de terminar a temporada, mesmo com as contas em dia, a concessionária de energia suspendeu o fornecimento, informando que era uma ordem da prefeitura e alegou que ele não teria autorização para trabalhar no local. Como consequência, os produtos comprados para o preparo do lanche acabaram estragando.