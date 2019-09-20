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Centro de Vitória

Incêndio na Vila Rubim está controlado, diz Corpo de Bombeiros

Apesar do incêndio ter sido controlado, os bombeiros ainda estão no local para o combate às chamas; corporação foi acionada por volta das 15h50 desta sexta-feira (20)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

20 set 2019 às 17:15

Publicado em 20 de Setembro de 2019 às 17:15

Incêndio na Vila Rubim, Vitória. Crédito: Carlos Alberto Silva
Por volta das 20h30 desta sexta-feira (20), o Corpo de Bombeiros informou que o incêndio que destruiu uma loja de couros na Vila Rubim nesta tarde, no Centro de Vitória, foi controlado. Em um relatório parcial, a corporação informou que foi acionada por volta das 15h50. Um total de 40 bombeiros com carro pipa e viaturas administrativas estiveram no local. O depósito da loja também foi atingido pelas chamas.
Além do Corpo de Bombeiros, participaram da ocorrência a Polícia Militar, a Cesan, a Guarda Municipal e Prefeitura de Vitória, EDP Escelsa e a Defesa Civil da capital. De início, como estratégia, a equipe isolou a região e evacuou o local. Foram montadas duas frentes de combate do incêndio, totalizando 9 linhas de combate — sendo seis na parte da frente da loja e três linhas de ataque na parte de trás.
> Dono de loja na Vila Rubim: "O consolo é que nenhuma vida foi perdida"
As ações de combate continuam abasteendo os caminhões no hidrante em um posto de combustível localizado em frente ao prédio. A EDP desenergizou as linhas do entorno e o compressor sobre a carreta no local reabastece os cilíndros. "As ações de combate estão focadas na extinção do incêndio da edificação. Nesse momento incêndio encontra-se confinado dentro da edificação sinistrada. Incêndio sob controle", diz o relatório.
LOJA NÃO TINHA ALVARÁ DO CORPO DE BOMBEIROS
A loja de couros e tecidos que pegou fogo não tem alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros. A informação foi confirmada pelo tenente-coronel Carlos Wagner Borges. O local está sem alvará desde 2017. Questionado se esse tipo de estabelecimento precisa de autorização especial para armazenar o material, ele explicou.
"Não tem autorização especial, mas precisa cumprir tudo aquilo que o Corpo de Bombeiros determina para que venha ter o alvará. São várias exigências como, por exemplo, rota de fuga, extintores de incêndio. Dependendo do tamanho da loja, sistema hidráulico preventivo. Essa loja não tinha o alvará desde setembro de 2017", detalhou.
INICIALMENTE NÃO HÁ RISCO DE DESABAMENTO
O Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota, que o prédio vizinho à loja que pegou fogo "inicialmente, não tem risco de desabamento"
À reportagem, que está no local, na Avenida Duarte Lemos, bombeiros informaram que a estrutura do prédio poderia ser comprometida devido às altas temperaturas das chamas que consumiram a loja. A Corporação, no entanto, informou que, após análise das equipes, foi constatado que o prédio vizinho à loja de couros atingida pelas chamas não foi afetado e não foi detectado, inicialmente, risco de desabamento. "A estrutura passará por análise estrutural após o término do combate ao fogo".
> Fotojornalismo: o incêndio que destruiu loja na Vila Rubim
A Defesa Civil de Vitória também informou que uma equipe de engenheiros deve retornar ao local neste sábado (21) para análise das estruturas do prédio.
"O CONSOLO É QUE NENHUMA VIDA FOI PERDIDA", DIZ DONO
Amparado por familiares, funcionários e amigos, o dono da loja de couros, tecidos e decorações que foi atingida pelo incêndio agradeceu a Deus por ninguém ter ficado ferido. “Tudo isso é muito doloroso porque são 40 anos de trabalho que a gente sabe que não vai conseguir recuperar. Mas fica ainda um consolo que nenhuma vida foi perdida”, disse o comerciante Moisés Alves da Cruz.
20/09/2019 - Incêndio na Vila Rubim, Vitória. Fotos: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva
A loja conta com 22 funcionários. Segundo Moisés, quando perceberam que as chamas tinham atingido o imóvel, todos saíram do estabelecimento. Uma das suspeitas é de que o foco tenha iniciado na parte dos fundos da loja.

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