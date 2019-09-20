Incêndio na Vila Rubim: "Inicialmente, não há risco de desabamento"

20/09/2019 - Incêndio na Vila Rubim, Vitória. Fotos: Carlos Alberto Silva Crédito: Carlos Alberto Silva

O Corpo de Bombeiros informou, por meio de nota, que o prédio vizinho à loja que pegou fogo nesta sexta-feira (20), na Vila Rubim, em Vitória, "inicialmente, não tem risco de desabamento".

À reportagem, que está no local, na Avenida Duarte Lemos, bombeiros informaram que a estrutura do prédio poderia ser comprometida devido às altas temperaturas das chamas que consumiram a loja. A Corporação, no entanto, informou que, após análise das equipes, foi constatado que o prédio vizinho à loja de couros atingida pelas chamas não foi afetado e não foi detectado, inicialmente, risco de desabamento. "A estrutura passará por análise estrutural após o término do combate ao fogo".

A Defesa Civil de Vitória também informou que uma equipe de engenheiros deve retornar ao local neste sábado (21) para análise das estruturas do prédio.

O fogo começou por volta das 15h30 na loja de couros, atingiu o galpão, duas casas e os primeiros andares do prédio vizinho. Seis equipes do Corpo de Bombeiros atuam no local. Prédios foram vistoriados pelos militares, que não encontraram feridos.

Uma grande cortina de fumaça densa tomou conta do Centro de Vitória, assustando pedestres e moradores.

"Estamos com medo. Parece que esse fogo não vai parar. Os bombeiros não conseguem conter as chamas. Meu amigo mora na casa de frente ao galpão, não conseguimos tirar nada da casa, só o cachorro. Estamos com medo de que ele perca tudo", disse a universitária Pietra Costa, 22 anos.

Incêndio na Vila Rubim: o portuário, Antonino Pereira da Silva, de 59 anos, relata que mora próximo ao galpão que pegou fogo e devido ao calor, só deu tempo de pegas as chaves da residência e sair correndo Crédito: Esthefany Mesquita

O portuário Antonino Pereira da Silva, de 59 anos, relatou que estava dormindo quando percebeu o incêndio. "Eu moro em frente ao galpão. Quando vi, a fumaça já tinha tomado conta da minha casa e o calor era insuportável, eu só consegui levantar e pegar a chaves para sair correndo", disse.

A Defesa Civil de Vitória informou que o fogo foi controlado para não se alastrar por volta das 17h50. Equipe do Corpo de Bombeiros continua no local para o combate às chamas. A loja teve perda total.

"Nosso papel é fazer avaliação do cenário, ver os riscos e promover evacuação da área. Foi isso que fizemos assim que chegamos para manter a segurança do local e de quem está aqui", disse Jonathan Jantorno da Defesa Civil.

"A HISTÓRIA ESTÁ MORRENDO AQUI"

Incêndio na Vila Rubim, em Vitória Crédito: Esthefany Mesquita

De acordo com um funcionário da loja de couros, tecidos e decorações, de 35 anos, que preferiu não se identificar, o fogo teve início no galpão, que fica na Rua Duarte Lemos, na Vila Rubim.

É uma história que está morrendo aqui. Dói para nós que somos funcionários, dói muito mais para o proprietário que construiu esse império e agora vê tudo ser consumido pelas chamas

Ele relatou ainda que o fogo teria começado no galpão da própria loja e se alastrou para parte da frente, já na Avenida Anair Azevedo Silva. "Estávamos em quatro funcionários, ninguém ficou ferido. Só não sei como o fogo começou".

A reportagem conversou com um dos responsáveis pelo prédio, que disse que o imóvel tem onze andares com 22 apartamentos. Os proprietários do imóvel são dois irmãos idosos que moram em Vitória e alugam os apartamentos. Este funcionário disse que no momento que as chamas começaram havia moradores no prédio. Eles foram orientados a sair às pressas e em seguida a energia foi desligada.

O homem, que preferiu não se identificar, disse que está a caminho do imóvel para buscar mais informações sobre a situação dos inquilinos.

TRÂNSITO INTERDITADO NA REGIÃO

Devido ao incêndio na Vila Rubim, a rua Duarte Lemos (localizada atrás da Avenida Jerônimo Monteiro), está interditada. O fluxo de veículos é desviado pela Marcos de Azevedo (rua das noivas) e Pedro Nolasco (via que dá acesso à Segunda Ponte).

A Guarda Municipal informou que a fumaça já começa a atrapalhar a visibilidade de motoristas que trafegam pela rua Nair de Azevedo, sentido Segunda Ponte.