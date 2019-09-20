Incêndio: fumaça toma conta do Centro de Vitória

Um grande incêndio na Vila Rubim, no Centro de Vitória, atinge uma loja de couros e pelo menos quatro prédios, segundo informações da Guarda Municipal da Capital. Há muita fumaça no Centro de Vitória, assustando pedestres e moradores da região.
As chamas começaram por volta das 15h40, e pelo menos três equipes do Corpo de Bombeiros trabalham no combate ao incêndio.
"Estamos com medo. Parece que esse fogo não vai parar. Os bombeiros não conseguem conter as chamas. Meu amigo mora na casa de frente ao galpão, não conseguimos tirar nada da casa, só o cachorro. Estamos com medo de que ele perca tudo", disse a universitária Pietra Costa, 22 anos.
TRÂNSITO INTERDITADO
Devido ao incêndio na Vila Rubim, a rua Duarte Lemos (localizada atrás da Avenida Jerônimo Monteiro), está interditada. O fluxo de veículos é desviado pela Marcos de Azevedo (rua das noivas) e Pedro Nolasco (via que dá acesso à Segunda Ponte). A Guarda Municipal de Vitória informou que a fumaça começa a atrapalhar a visibilidade de quem segue pela Avenida Nair Azevedo Silva, sentido Segunda Ponte.
