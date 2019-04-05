Incêndio destrói oficina de caminhões em Cariacica

incêndio atingiu uma oficina de caminhões no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, por volta de 0h desta sexta-feira (5). Os bombeiros foram ao local e controlaram as chamas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Ninguém ficou ferido. Umatingiu uma oficina de caminhões no bairro Vila Capixaba, em, por volta de 0h desta sexta-feira (5). Os bombeiros foram ao local e controlaram as chamas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Ninguém ficou ferido.

Abalado, o dono do estabelecimento contabiliza que o prejuízo foi de R$ 3 milhões. O fogo destruiu duas carretas, dois caminhões de clientes, empilhadeira e estoque de peças.

Assim que o incêndio começou, os vizinhos que moram atrás da oficina deixaram as casas. Segundo eles, o Corpo de Bombeiros demorou para chegar.

"Deram dois estrondos ali dentro e já juntamos tudo e saímos de casa. Todo mundo ficou com medo. A gente não via nada dentro. Todo mundo saiu de casa, tava esquentando muito. Os bombeiros chegaram 30 minutos depois. Achamos que o fogo ia atravessar", contou o morador Ozeias Borges.

O Corpo de Bombeiros disse que a equipe estava se deslocando para um incêndio em vegetação próximo a Vila Velha. Mas, após avaliação de prioridade, os militares foram controlar o fogo na oficina, que fica na Rodovia do Contorno.