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Prejuízo de R$ 3 milhões

Incêndio destrói oficina de caminhões em Cariacica

Segundo os bombeiros, o incêndio foi finalizado às 4h55. Após o combate às chamas, o proprietário do local solicitou a perícia para checagem das causas do incêndio, que será realizada em data pré-agendada. Ninguém ficou ferido

Publicado em 05 de Abril de 2019 às 16:09

Publicado em 

05 abr 2019 às 16:09
Um incêndio atingiu uma oficina de caminhões no bairro Vila Capixaba, em Cariacica, por volta de 0h desta sexta-feira (5). Os bombeiros foram ao local e controlaram as chamas. Ainda não se sabe o que causou o incêndio. Ninguém ficou ferido.
Abalado, o dono do estabelecimento contabiliza que o prejuízo foi de R$ 3 milhões. O fogo destruiu duas carretas, dois caminhões de clientes, empilhadeira e estoque de peças.
Assim que o incêndio começou, os vizinhos que moram atrás da oficina deixaram as casas. Segundo eles, o Corpo de Bombeiros demorou para chegar.
"Deram dois estrondos ali dentro e já juntamos tudo e saímos de casa. Todo mundo ficou com medo. A gente não via nada dentro. Todo mundo saiu de casa, tava esquentando muito. Os bombeiros chegaram 30 minutos depois. Achamos que o fogo ia atravessar", contou o morador Ozeias Borges.
O Corpo de Bombeiros disse que a equipe estava se deslocando para um incêndio em vegetação próximo a Vila Velha. Mas, após avaliação de prioridade, os militares foram controlar o fogo na oficina, que fica na Rodovia do Contorno.
Segundo os bombeiros, o incêndio foi finalizado às 4h55. Após o combate às chamas, o proprietário do local solicitou a perícia para checagem das causas do incêndio, que será realizada em data pré-agendada. Ninguém ficou ferido.

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