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Em chamas

Incêndio atinge vegetação na Serra

A área queimada pelo fogo está localizada no bairro Pitanga. Ninguém ficou ferido

Publicado em 

15 jul 2019 às 21:26

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 21:26

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