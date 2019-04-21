Incêndio atinge vegetação do Mestre Álvaro

Hudson Lyra, que estava com a família em um sítio que fica na região, conta que no início do incêndio dava para ver muita fumaça saindo do topo do morro.

Questionado, o Corpo de Bombeiros confirma o incêndio e informa que uma equipe foi acionada e iniciou o combate às chamas. Os Bombeiros afirmam ainda que o fogo atingiu apenas parte da vegetação e que não há relato de feridos. A ocorrência segue em andamento.