Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na Serra

Incêndio atinge vegetação do Mestre Álvaro

As chamas foram notadas por moradores da região no início da tarde deste domingo (21), por volta das 13h

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 18:17

Publicado em 

21 abr 2019 às 18:17
Um incêndio atingiu parte da vegetação do topo do morro Mestre Álvaro, na Serra. As chamas chamaram a atenção de moradores da região no início da tarde deste domingo (21), por volta das 13h.
Hudson Lyra, que estava com a família em um sítio que fica na região, conta que no início do incêndio dava para ver muita fumaça saindo do topo do morro. 
Questionado, o Corpo de Bombeiros confirma o incêndio e informa que uma equipe foi acionada e iniciou o combate às chamas. Os Bombeiros afirmam ainda que o fogo atingiu apenas parte da vegetação e que não há relato de feridos. A ocorrência segue em andamento.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bombeiros Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados