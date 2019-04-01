Incêndio atinge shopping em Vitória

Um incêndio atingiu um shopping em, na, na tarde desta segunda-feira (1º). De acordo com a assessoria do local, o fogo começou durante uma obra realizada no teto do empreendimento.

A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que informou que chegou a ser acionado para atender a ocorrência. A corporação informou que as causas ainda são desconhecidas e que o Chefe de Operações da 1ª Companhia vai realizar uma vistoria no local para averiguar se é preciso fazer uma perícia ou se é possível identificar o que provocou o fogo. Porém, o responsável pelo local não solicitou.