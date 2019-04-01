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Enseada do Suá

Incêndio atinge shopping em Vitória

De acordo com a assessoria do local, o foco foi controlado pelo serviço interno de Brigada de Incêndio; ninguém se feriu

Publicado em 01 de Abril de 2019 às 19:47

Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

01 abr 2019 às 19:47
Fogo atinge shopping em Vitória Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um incêndio atingiu um shopping em Vitória, na Enseada do Suá, na tarde desta segunda-feira (1º). De acordo com a assessoria do local, o fogo começou durante uma obra realizada no teto do empreendimento. 
"O foco foi imediatamente controlado pelo serviço interno de Brigada de Incêndio e ninguém se feriu", informou. Apesar do incidente, o centro de compras funciona normalmente.
Incêndio atinge shopping em Vitória
> Surto em creche de Vila Velha: sobe para 17 o número de vítimas
A reportagem do Gazeta Online entrou em contato com o Corpo de Bombeiros, que informou que chegou a ser acionado para atender a ocorrência. A corporação informou que as causas ainda são desconhecidas e que o Chefe de Operações da 1ª Companhia vai realizar uma vistoria no local para averiguar se é preciso fazer uma perícia ou se é possível identificar o que provocou o fogo. Porém, o responsável pelo local não solicitou.
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