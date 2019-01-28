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Pontal das Garças

Incêndio atinge galpão onde funciona canil em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil estão no local. Não há informações sobre pessoas ou animais feridos

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 13:39

Publicado em 

28 jan 2019 às 13:39
Galpão pega fogo em Vila Velha Crédito: Internauta/Gazeta Online
Um incêndio atingiu um galpão onde funciona um canil na Rua Sairá, em Pontal das Garças, Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (28). De acordo com a prefeitura, o Corpo de Bombeiros controlou as chamas e a Defesa Civil interditou a construção.
Ainda segundo informações da prefeitura, o local atingido pelo fogo é um galpão com dois andares. No térreo funciona o canil. A Defesa Civil havia notificado o proprietário para que ele apresentasse um laudo técnico estrutural da edificação.
> Incêndio em base da Petrobras chama atenção na Grande Vitória
Técnicos da Defesa Civil realizaram vistoria superficial até que a estrutura seja totalmente resfriada. Ainda não há informações se pessoas ou animais ficaram feridos no incêndio.
VÍDEO MOSTRA INCÊNDIO

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