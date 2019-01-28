Incêndio atinge galpão onde funciona canil em Vila Velha

Um incêndio atingiu um galpão onde funciona um canil na Rua Sairá, em Pontal das Garças, Vila Velha, na manhã desta segunda-feira (28). De acordo com a prefeitura, o Corpo de Bombeiros controlou as chamas e a Defesa Civil interditou a construção.
Ainda segundo informações da prefeitura, o local atingido pelo fogo é um galpão com dois andares. No térreo funciona o canil. A Defesa Civil havia notificado o proprietário para que ele apresentasse um laudo técnico estrutural da edificação.
Técnicos da Defesa Civil realizaram vistoria superficial até que a estrutura seja totalmente resfriada. Ainda não há informações se pessoas ou animais ficaram feridos no incêndio.
VÍDEO MOSTRA INCÊNDIO