Inaugurado com pompa, Terminal de Itaparica tem histórico de problemas

Inauguração do Terminal de Itaparica, em 2009 Crédito: Gabriel Lordêllo

Terminal de Itaparica, que foi inaugurado há 9 anos com a intenção de 'desafogar' o Terminal de Vila Velha, será interditado por tempo indeterminado a partir da 0h deste sábado (21) devido ao comprometimento da estrutura do local. Uma perícia, que foi realizada em abril deste ano, apontou que há falhas no projeto e na execução. , que foi inaugurado há 9 anos com a intenção de 'desafogar' o Terminal de Vila Velha, seráa partir da 0h deste sábado (21) devido ao comprometimento da estrutura do local. Uma perícia, que foi realizada em abril deste ano, apontou que há falhas no projeto e na execução.

Terminal de Vila Velha. Inaugurado em abril de 2009, a proposta era que o novo terminal, localizado na Rodovia Darly Santos, atendesse 43 bairros de Vila Velha e 60 mil pessoas por dia. Para atender a demanda, inicialmente foram criadas 25 linhas de ônibus para a circulação da população. A estimativa era de que reduzisse cerca de 50% da demanda diária do

BNDES) investiram cerca de R$ 12,4 milhões na construção do Terminal Urbano de Integração Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, o Terminal Itaparica. A diretora-geral do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) na época, Marilza Barboza, afirmou que só na substituição do solo para a obra de edificação foram gastos cerca de R$ 5 milhões. Com as obras, que demoraram cinco anos para serem entregues, o Governo do Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social () investiram cerca de R$ 12,4 milhões na construção do Terminal Urbano de Integração Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, o Terminal Itaparica. A diretora-geral do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo () na época, Marilza Barboza, afirmou que só na substituição do solo para a obra de edificação foram gastos cerca de R$ 5 milhões.

Para garantir a segurança dos usuários do Sistema Transcol, quatro câmeras de segurança com infravermelho foram instaladas a partir do primeiro dia de operação, em 26 de maio de 2009. Aquele foi o último ano em que tiveram inaugurações de terminais de Transcol na Grande Vitória - o Terminal de Campo Grande e Terminal de Cariacica. Em 2009, também foi realizada a ampliação do Terminal de Laranjeiras na Serra.

VENDAVAL

No dia 6 de junho de 2013, o Terminal de Itaparica foi danificado com um vendaval que atingiu a Grande Vitória. Os fortes ventos deixaram as telhas do Terminal de São Torquato, também em Vila Velha, retorcidas. Na época, o diretor-presidente da Ceturb, Leo Carlos Cruz, afirmou que a Companhia tinha conhecimento do dano, mas foram priorizados os reparos do Terminal de Itaparica, onde a situação era mais grave.

Parte do telhado do Terminal de Itaparica desabou no vendaval que atingiu a Grande Vitória em maio de 2013 Crédito: Ricardo Medeiros

Na época, 25 linhas que funcionavam no Terminal de Itaparica, foram remanejadas para o Terminal de Vila Velha. Passageiros que utilizavam o Sistema Transcol relataram que passaram por um sufoco por conta da grande população que precisou se deslocar para o terminal temporariamente.