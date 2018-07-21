Inaugurado com pompa, Terminal de Itaparica tem histórico de problemas

O Terminal de Itaparica, que foi inaugurado há 9 anos com a intenção de 'desafogar' o Terminal de Vila Velha, será interditado por tempo indeterminado a partir da 0h deste sábado (21) devido ao comprometimento da estrutura do local. Uma perícia, que foi realizada em abril deste ano, apontou que há falhas no projeto e na execução.
Inaugurado em abril de 2009, a proposta era que o novo terminal, localizado na Rodovia Darly Santos, atendesse 43 bairros de Vila Velha e 60 mil pessoas por dia. Para atender a demanda, inicialmente foram criadas 25 linhas de ônibus para a circulação da população. A estimativa era de que reduzisse cerca de 50% da demanda diária do Terminal de Vila Velha.
Com as obras, que demoraram cinco anos para serem entregues, o Governo do Estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) investiram cerca de R$ 12,4 milhões na construção do Terminal Urbano de Integração Juiz Alexandre Martins de Castro Filho, o Terminal Itaparica. A diretora-geral do Instituto de Obras Públicas do Espírito Santo (Iopes) na época, Marilza Barboza, afirmou que só na substituição do solo para a obra de edificação foram gastos cerca de R$ 5 milhões.
Para garantir a segurança dos usuários do Sistema Transcol, quatro câmeras de segurança com infravermelho foram instaladas a partir do primeiro dia de operação, em 26 de maio de 2009. Aquele foi o último ano em que tiveram inaugurações de terminais de Transcol na Grande Vitória - o Terminal de Campo Grande e Terminal de Cariacica. Em 2009, também foi realizada a ampliação do Terminal de Laranjeiras na Serra.
VENDAVAL
No dia 6 de junho de 2013, o Terminal de Itaparica foi danificado com um vendaval que atingiu a Grande Vitória. Os fortes ventos deixaram as telhas do Terminal de São Torquato, também em Vila Velha, retorcidas. Na época, o diretor-presidente da Ceturb, Leo Carlos Cruz, afirmou que a Companhia tinha conhecimento do dano, mas foram priorizados os reparos do Terminal de Itaparica, onde a situação era mais grave.
Na época, 25 linhas que funcionavam no Terminal de Itaparica, foram remanejadas para o Terminal de Vila Velha. Passageiros que utilizavam o Sistema Transcol relataram que passaram por um sufoco por conta da grande população que precisou se deslocar para o terminal temporariamente.
Posteriormente, técnicos do Iopes avaliaram o que aconteceu e um laudo técnico foi concluído no final de 2014. O documento apontou a existência de riscos e para a necessidade de se retirar a outra parte da cobertura, que fica sobre as linhas troncais. O valor da obra de recuperação não foi divulgado.