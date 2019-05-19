Impressionante: carro é arrastado pela força da chuva em Vitória

Um carro foi arrastado pela força da chuva no bairro Santa Tereza, em Vitória, no início da manhã deste sábado (18), e quebrou um muro. Essa é mais uma das cenas impressionantes dodesde a madrugada. O veículo estava na garagem e não havia ninguém dentro dele.

Nas imagens, é possível ver o carro sendo arrastado pela rua (veja vídeo abaixo). Depois, o veículo bate no muro e é jogado para o quintal de uma casa. O vídeo mostra, ainda, a enxurrada de água que invade a rua. De acordo com a proprietária do veículo, o carro deu perda total.