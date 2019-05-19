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Destrói muro

Impressionante: carro é arrastado pela força da chuva em Vitória

De acordo com a proprietária do veículo, o carro deu perda total

Publicado em 

18 mai 2019 às 23:20

Publicado em 18 de Maio de 2019 às 23:20

Carro é arrastado pela chuva em Vitória Crédito: Reprodução
Um carro foi arrastado pela força da chuva no bairro Santa Tereza, em Vitória, no início da manhã deste sábado (18), e quebrou um muro. Essa é mais uma das cenas impressionantes do temporal que atingiu a Grande Vitória desde a madrugada. O veículo estava na garagem e não havia ninguém dentro dele.  
>Tudo o que aconteceu neste sábado de caos na Grande Vitória
Nas imagens, é possível ver o carro sendo arrastado pela rua (veja vídeo abaixo). Depois, o veículo bate no muro e é jogado para o quintal de uma casa. O vídeo mostra, ainda, a enxurrada de água que invade a rua. De acordo com a proprietária do veículo, o carro deu perda total. 

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