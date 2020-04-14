Imagem de Nossa Senhora vai percorrer bairros da Grande Vitória

A caravana será transmitida ao vivo pelo G1/ES e pela Rádio Gazeta FM Crédito: Acervo Rede Gazeta/Zanete Dadalto

Em formato virtual inédito, com os devotos acompanhando a programação em casa, a Festa da Penha prepara um presente para o público e vai levar a padroeira do Estado para mais próximo de seus fiéis. Além das missas, festival de música e celebrações, o evento contará com a Romaria das Famílias, no próximo sábado (18), às 20 horas. Uma caravana com uma frota iluminada vai levar a imagem da santa para vários bairros da Grande Vitória.

A organização do comboio faz uma importante orientação: as pessoas devem ficar em suas residências no momento em que os carros passarem, pois, neste momento, é preciso evitar ao máximo a aglomeração nas ruas pelo alto risco de contágio do novo coronavírus.

A peregrinação sobre rodas, que será transmitida pelo G1/ES e pela Rádio Gazeta FM , vai contar com dois ônibus da Viação Águia Branca adesivados com a temática da Festa da Penha e enfeitados com LED, carros do V1 (aplicativo de transporte do mesmo Grupo) e um minitrio, plotado e com as luzes em alusão ao evento, tendo a bordo um frade e uma dupla de músicos (voz e violão).

Em um caminhão também com LED, serão mostradas as intenções dos fiéis, que podem ser registradas no formulário on-line em A Gazeta . E um veículo do Corpo de Bombeiros estará presente levando a imagem de Nossa Senhora da Penha para as comunidades, ainda a serem definidas.

Em entrevista à rádio CBN Vitória nesta segunda-feira (13), o Frei Paulo Roberto Pereira, guardião do Convento da Penha, falou que os fiéis poderão participar da Romaria das Famílias, em suas casas, acendendo sua vela virtual disponível em A Gazeta

"No sábado, nós teremos essa manifestação bonita com as velas virtuais. Vamos fazer uma romaria virtual. As pessoas que se dispuserem e se deixarem envolver vão ter condições e mecanismos para fazer isso com criatividade. Estamos definindo o roteiro, para ser um roteiro abrangente, para levar a imagem de Nossa Senhora para a rua neste momento. Vai ser muito significativo. Depois da missa do Oitavário, às 17 horas, devemos fazer a romaria virtual." Frei Paulo Roberto Pereira - Guardião do Convento da Penha

Os veículos que participarão do evento foram escolhidos para este momento respeitando todas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS), informou a Viação Águia Branca. Segundo a empresa, esta é uma alternativa muito inteligente e sensata dos organizadores por priorizar a segurança de todos durante o isolamento social.

"A Águia Branca sente-se muito honrada em participar da Festa da Penha. Sabemos que, por conta da pandemia, é fundamental que as pessoas fiquem em casa, sem aglomeração. Mas isso não impedirá que a população participe dessa grande demonstração de fé, pois a carreata iluminada irá levar a imagem de Nossa Senhora da Penha a vários bairros para abençoar as famílias. Continuemos juntos, cada um em sua casa, com fé e certeza de que em breve esta pandemia estará sob controle." Paula Barcellos Tommasi Corrêa - Diretora executiva da empresa