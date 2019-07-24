Homem que sobreviveu a tiro na cabeça na Serra: "Foi um milagre"

"Foi um milagre", diz homem que não quis se identificar ao falar sobre tiro que levou na cabeça

“Eu estava indo para casa, quando um carro em movimento do meu lado, com o carona já com arma em punho, pediu pra eu encostar. Por instinto, eu dirigi o mais rápido possível e quando percebi já estavam atirando pra cima do meu carro”, disse.