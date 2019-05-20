Um homem morreu carbonizado dentro de um carro, um Fiat Siena, após o veículo pegar fogo no bairro Sotema, em Cariacica , no início da madrugada desta segunda-feira (20). Moradores acordaram assustados com a situação e chamaram o Corpo de Bombeiros, que conteve as chamas, mas não conseguiu salvar a vítima a tempo.

Segundo relatos de moradores, antes de pegar fogo o carro desceu uma ladeira na Rua Manoel Laurentino de ré e capotou. Logo depois, o veículo começou a pegar fogo. Moradores contaram que ouviram gritos de socorro do homem antes de ser carbonizado, mas ele não pode ser salvo a tempo.

A Polícia Militar respondeu, em nota, que o veículo Siena havia parado na ladeira e o condutor desembarcou ao perceber que o carro estava em chamas, mas quando viu que não havia acionado o freio de mão, retornou para dentro do veículo e não conseguiu sair mais e nem parar o carro, que desceu sem controle pela ladeira e tombou na via.

Além do Corpo de Bombeiros, uma ambulância do Samu também foi acionada para tentar prestar socorro à vítima, porém foi constatado que o corpo já estava carbonizado. Ainda, no meio dos destroços do acidente, próximo ao veículo, uma pistola de calibre .40, com 12 munições, foi localizada. A arma foi entregue à Polícia Civil.

Your browser does not support the audio element. Homem morre carbonizado após carro descer ladeira e capotar em Cariacica

A ocorrência foi entre meia-noite e meia e uma hora da manhã. O carro ficou totalmente destruído e os restos do automóvel foram levados para um terreno que fica ao lado do Estádio Kléber Andrade, onde ficava a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.

O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, mas ainda não foi possível identificar. Assista ao vídeo abaixo, feito por um morador:

O Corpo de Bombeiros foi demandado sobre a situação e disse que foi acionado por volta das 01h20 para a ocorrência. Disse ainda que o combate ao fogo foi realizado de forma rápida e os militares detectaram que havia um corpo dentro do carro. A Perícia da Polícia Civil foi acionada para o local.

A Polícia Civil também foi demandada sobre a situação e explicou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Delitos de Trânsito, e outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. "O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado. A assessoria não tem autorização de passar informações sobre identificação e liberação de corpos, essas informações só são passadas com autorização das famílias das vítimas", afirmou, em nota.