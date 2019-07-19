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Em Vitória

Homem morre afogado na Praia de Camburi em Vitória

O óbito foi atestado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu); o corpo foi encaminhado do DML de Vitória

Publicado em 

19 jul 2019 às 20:26

Publicado em 19 de Julho de 2019 às 20:26

O homem, que não teve nome e idade reveladas, morreu afogado na manhã desta sexta-feira (19) Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um homem morreu afogado na Praia de Camburi, em Vitória, na manhã desta sexta-feira (19). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento e um bombeiro chegou a fazer o resgate — junto a uma equipe de guarda-vidas que estava no local.
O resgate da corporação foi acionado e os militares realizaram o procedimento de primeiros socorros na tentativa de ressuscitar a vítima, porém, sem sucesso. O óbito foi atestado por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
> Estudante que morreu afogado na Ilha do Frade sonhava em ser do Exército
A Polícia Civil foi acionada e, questionada pelo Gazeta Online, informou que o corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. O órgão disse que não tem autorização para passar o nome e idade da vítima.
CARACTERÍSTICAS
Um pastor que surfava no local afirmou que presenciou o momento do resgate e que a equipe teria ficado mais de uma hora tentando reanimar a vítima, mas que não conseguiram.
"É um senhor de cabelo grisalho, com o cabelo bem branco. Ele tem uma tatuagem de tubarão no braço esquerdo e a silhueta de um homem em movimento no ombro direito. Essa é a foto da prancha dele. Me comprometi com a equipe médica de tentar localizar a família", afirmou.

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