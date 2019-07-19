Homem morre afogado na Praia de Camburi em Vitória

Um homemna, em, na manhã desta sexta-feira (19). De acordo com o, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de afogamento e um bombeiro chegou a fazer o resgate — junto a uma equipe deque estava no local.

O resgate da corporação foi acionado e os militares realizaram o procedimento de primeiros socorros na tentativa de ressuscitar a vítima, porém, sem sucesso. O óbito foi atestado por socorristas do

A Polícia Civil foi acionada e, questionada pelo, informou que o corpo da vítima foi encaminhado aode Vitória, para ser identificado e para ser feito o exame cadavérico. O órgão disse que não tem autorização para passar o nome e idade da vítima.

Um pastor que surfava no local afirmou que presenciou o momento do resgate e que a equipe teria ficado mais de uma hora tentando reanimar a vítima, mas que não conseguiram.

"É um senhor de cabelo grisalho, com o cabelo bem branco. Ele tem uma tatuagem de tubarão no braço esquerdo e a silhueta de um homem em movimento no ombro direito. Essa é a foto da prancha dele. Me comprometi com a equipe médica de tentar localizar a família", afirmou.