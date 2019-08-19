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Ação da PRF

Homem é detido com carro roubado na BR 262, em Ibatiba

O suspeito tentou fugir por um matagal, mas foi capturados por agentes da PRF

Publicado em 19 de Agosto de 2019 às 12:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2019 às 12:07
Veículo roubado é recuperado na BR 262, em Ibatiba Crédito: Divulgação | PRF
Um carro roubado e com peças adulteradas foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde deste domingo (18) no quilômetro 157 da BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a PRF, agentes faziam fiscalização do trecho quando tentaram abordar o veículo - Fiat Adventure. Ao avistar os policiais, o motorista teria fugido em direção a um terreno localizado às margens da rodovia.
Durante a perseguição, o suspeito foi contido, mas fugiu novamente a pé enquanto era feita consulta dos documentos ao sistema. O motorista foi localizado em meio à vegetação local, preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da região.
> Dono de oficina condenado à prisão por inventar defeito em carros no ES
Após realizar perícia no automóvel, foi constatado que a placa não possuía registro no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e o carro estava com peças de outros veículos, que seriam furtadas. Dentre elas, um motor roubado em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 25 de abril de 2016.
 

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