Homem é detido com carro roubado na BR 262, em Ibatiba

Um carro roubado e com peças adulteradas foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde deste domingo (18) no quilômetro 157 da BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo.
De acordo com a PRF, agentes faziam fiscalização do trecho quando tentaram abordar o veículo - Fiat Adventure. Ao avistar os policiais, o motorista teria fugido em direção a um terreno localizado às margens da rodovia.
Durante a perseguição, o suspeito foi contido, mas fugiu novamente a pé enquanto era feita consulta dos documentos ao sistema. O motorista foi localizado em meio à vegetação local, preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil da região.
Após realizar perícia no automóvel, foi constatado que a placa não possuía registro no Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e o carro estava com peças de outros veículos, que seriam furtadas. Dentre elas, um motor roubado em Belo Horizonte, Minas Gerais, no dia 25 de abril de 2016.