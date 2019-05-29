Hoje em Jardim Camburi, área de prova para motoristas terá rodízio

Aulas de direção acabam ficando concentradas em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli

Com trânsito cada vez mais intenso, moradores de Jardim Camburi apontam que um dos fatores que altera a circulação por ruas do bairro é a grande concentração de aulas de autoescolas e de provas práticas de direção no local, em Vitória. Como o exame aplicado pelo Detran na Capital só acontece em Jardim Camburi, as autoescolas acabam escolhendo o local para realizar também as aulas de direção. Diante do impasse, o departamento já sinaliza com a realização de rodízio de bairros para o segundo semestre.

Atualmente, moradores relatam que os veículos de autoescola tomam conta das ruas e pedem que o local da prova prática seja alterado para amenizar a situação. Aloísio Mourucci, que assume a presidência da Associação de Moradores de Jardim Camburi, diz que, em horários de maior movimento, há registro de engarrafamentos pela baixa velocidade que os carros em aula transitam.

"Quem está aprendendo a dirigir, dirige com uma velocidade muito pequena, às vezes o carro morre, demora a colocar uma marcha. Principalmente nos horários de pico, isso dá um engarrafamento muito grande no trânsito", explica.

Os moradores também pedem essa mudança. O representante comercial Luciano Brandão acha que as aulas deveriam acontecem em ruas com menos movimentação.

"As ruas movimentadas poderiam ser utilizadas quando o aluno tivesse um níve mais elevado de aprendizado. Um aluno com pouco tempo de aprendizado não sabe nem onde está a marcha ainda", comenta.

O representante comercial Luciano Brandão reclama da presença de muitos carros de autoescola em Jardim Camburi Crédito: Caíque Verli

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) confirma que vai retomar o rodízio de bairros para aplicação de provas a partir do segundo semestre. O diretor de Habilitação e Veículos do Detran|ES, Marcus Perozini, diz que o órgão vai se reunir com a Prefeitura de Vitória para escolher os bairros que farão parte desse revezamento. "A gente tem um planejamento de fazer com que haja um período em cada região, de três em três meses mudar o local de aplicação da prova", revela o diretor.