Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • HIV: na Serra, diagnóstico de casos tem  "boom" no mês de setembro
Alerta no Espírito Santo

HIV: na Serra, diagnóstico de casos tem  "boom" no mês de setembro

Em setembro, 26 pessoas foram diagnosticadas por meio de exame  no município. No mês anterior, foram sete casos

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 10:59

Sullivan Silva

Sullivan Silva

Publicado em 

08 out 2019 às 10:59
Campanha contra a AIDS/HIV Crédito: Arquivo/AG
Em setembro deste ano,  o município da Serra viu o número de registros de pessoas infectadas pelos vírus HIV aumentar consideravelmente. Foram registrados 26 novos casos positivos. Um aumento de 53% em relação ao mês de agosto. 

Veja Também

HIV: duas pessoas são contaminadas todos os dias na Grande Vitória

Em  2017, foram registrados 191 casos de moradores com o vírus HIV. De lá pra cá, tem havido queda. Em 2018, o número foi de  141 casos diagnosticado e, em 2019,  foram 95 registros.
Atualmente, há 1.700 pacientes em tratamento no Centro de Testagem e Aconselhamento da Serra (CTA).
De acordo com o subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, o desequilíbrio entre de casos confirmados este ano podem ter relação com campanhas nacionais de prevenção à AIDS e por uma ação interna do município com moradores de rua para a  realização de exames.
“Em agosto e setembro, realizamos atendimentos multidisciplinares com pessoas em situação de rua. Além do acolhimento, abordagem, apoio psicossocial, eles também são encaminhados para exames. Quando aceitam,  fazemos testes de várias  doenças,  como sífilis e HIV”, explicou Lugão.
O subsecretário explicou que os exames de HIV não são obrigatórios, tem que ser demanda espontânea. “As pessoas procuram realizar o exame, muitas vezes, durante campanhas nacionais, o que já provoca uma variação no número de diagnóstico maior”, pontua.
Na Serra,  jovens e homens representam a maior parte das pessoas que portam o vírus. “Percebemos que a geração atual tem uma menor preocupação com a doença, que foi sendo menosprezada com o passar dos anos. O que não entendem é que é uma doença severa, que não tem cura, apesar de haver acompanhamento”, pontuou.

Veja Também

Filme vai contar a história dos primeiros infectados pela AIDS em Vitória

Mais de 1,1 mil capixabas descobriram ser portadores de HIV em 2018

ONU: cerca de 1,7 milhão de pessoas foram infectadas pelo HIV em 2018

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

doenca espírito santo Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cartórios - 25/04/2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Editais e Avisos - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados