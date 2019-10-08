HIV: na Serra, diagnóstico de casos tem  "boom" no mês de setembro

Campanha contra a AIDS/HIV Crédito: Arquivo/AG

Em setembro deste ano, o município da Serra viu o número de registros de pessoas infectadas pelos vírus HIV aumentar consideravelmente. Foram registrados 26 novos casos positivos. Um aumento de 53% em relação ao mês de agosto.

Em 2017, foram registrados 191 casos de moradores com o vírus HIV. De lá pra cá, tem havido queda. Em 2018, o número foi de 141 casos diagnosticado e, em 2019, foram 95 registros.

Atualmente, há 1.700 pacientes em tratamento no Centro de Testagem e Aconselhamento da Serra (CTA).

De acordo com o subsecretário de Saúde da Serra, Aldo Lugão, o desequilíbrio entre de casos confirmados este ano podem ter relação com campanhas nacionais de prevenção à AIDS e por uma ação interna do município com moradores de rua para a realização de exames.

“Em agosto e setembro, realizamos atendimentos multidisciplinares com pessoas em situação de rua. Além do acolhimento, abordagem, apoio psicossocial, eles também são encaminhados para exames. Quando aceitam, fazemos testes de várias doenças, como sífilis e HIV”, explicou Lugão.

O subsecretário explicou que os exames de HIV não são obrigatórios, tem que ser demanda espontânea. “As pessoas procuram realizar o exame, muitas vezes, durante campanhas nacionais, o que já provoca uma variação no número de diagnóstico maior”, pontua.