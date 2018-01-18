Hilário queria a herança do pai de Milena, diz amiga da médica

Depoimentos de testemunhas foram dados no salão do Fórum Criminal de Vitória, onde foram realizadas as audiências Crédito: Caíque Verli

O policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da ex-mulher, Milena Gottardi, teria demonstrado interesse na herança deixada pelo pai da médica, segundo afirmou uma amiga da médica em depoimento no Fórum Criminal de Vitória nesta quarta-feira (17), ao qual o Gazeta Online teve acesso com exclusividade.

Amiga de Milena desde a época da faculdade, a testemunha revelou que na época do divórcio a médica contou a ela que era casada com Hilário em comunhão total de bens e que o policial civil teria dito: "não é guerra que ela quer? Então vamos para o pau, inclusive a herança do pai de Milena".

A frase teria sido dita por Hilário diretamente à amiga de Milena, que também afirmou ter recebido do policial civil, por telefone, um vídeo que mostrava a execução de uma pessoa.

A testemunha revelou ainda que durante o período de separação do casal, recebeu algumas ligações de Hilário. Em uma delas, o policial civil, muito alterado, teria reclamado do fato de Milena ter contratado uma advogada, e gritado ao telefone "ela não quer se separar? Então ela que aguente as consequências.

"Hilário começou a gritar, dizendo 'A Milena está procurando a advogada para o divórcio, você acredita? Ela está agindo nas minhas costas, por trás, eu estava achando que ela estava tentando reatar o casamento e ela estava agindo nas minhas costas, eu vou matar ela'", aponta parte do depoimento da amiga de Milena.

O outro lado