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Punição

Hilário Frasson vai ficar 90 dias sem receber salário

A Corregedoria da Polícia Civil aplica a pena após julgamento de processo que apura possível furto de uma quantia em dinheiro cometido por Hilário durante o exercício da função
Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

24 set 2019 às 19:01

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 19:01

Hilário Frasson foi apontado pela Polícia Civil como um dos mandantes do assassinato de sua ex-mulher, a médica Milena Gottardi Crédito: Fernando Madeira
O policial civil Hilário Frasson, acusado de ser um dos mandantes do crime pela morte da médica Milena Gottardi, ficará 90 dias sem receber salário pelo cargo. Apesar de estar preso desde setembro de 2017, Hilário continua recebendo o salário de servidor da Polícia Civil — de R$ 5.103,84 bruto.
Essa foi a punição aplicada pela Corregedoria da Polícia Civil a Hilário após o julgamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Ele apurava uma falsa comunicação de crime. O investigado alegou um possível furto de uma quantia em dinheiro que estava em sua gaveta de trabalho, durante o exercício da função. 
> Milena Gottardi foi morta na véspera de assinar o divórcio com Hilário
O resultado do julgamento saiu no dia 5 de junho. No entanto, após pedido de reconsideração, ele foi julgado novamente em setembro e a pena continuou mantida. O resultado foi publicado no Diário Oficial na terça-feira (24). Cabe nova reconsideração. 
"Como ele se encontra preso, a sentença terá efeito no pagamento que ele ainda está recebendo. A pena deste PAD será executada após publicação feita no diário oficial nesta terça-feira", informou a Polícia Civil em nota.
> Processo de demissão de Hilário Frasson será julgado na próxima quarta
DEMISSÃO
Começa a ser julgado nesta quarta-feira (25) outro Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra Hilário. Dessa vez, o processo é para julgar se ele permanece ou não na Polícia Civil após ser acusado de mandar matar a ex-mulher Milena Gottardi. 
A informação sobre o PAD foi publicada pelo Diário Oficial na quinta-feira (19). Ele será julgado por um conselho do órgão a partir das 9 horas, no Plenário do Conselho da Polícia Civil, em Vitória.
A Polícia Civil informou, por meio de nota, que após o julgamento, a depender do resultado, a defesa do acusado tem até 15 dias para recorrer da decisão. 
 

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