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Festa da Penha

Helicóptero lança pétalas de rosas durante Romaria das Mulheres

Neste ano, em vez dos tradicionais balões coloridos, a organização pediu que levassem lenços. A justificativa é fazer uma festa mais sustentável

Publicado em 28 de Abril de 2019 às 19:31

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 abr 2019 às 19:31
Helicóptero joga pétalas de rosa branca na Romaria das Mulheres 2019 Crédito: Eduardo Dias
Um helicóptero lança pétalas de rosa branca no Parque da Prainha, em Vila Velha, na tarde deste domingo (28). O ato é feito durante a Romaria das Mulheres, que teve início às 16 horas. A organização diz não saber de quem é a aviação e que se trata de uma iniciativa particular.
>Veja fotos da Romaria das Mulheres na Festa da Penha
Nesta tarde, milhares de romeiras participam do percurso. No ano passado, 80 mil participaram da Romaria das Mulheres. A organização diz que a meta é alcançar 100 mil participantes.
O diferencial da Romaria das Mulheres, neste ano, é que em vez dos tradicionais balões coloridos, a organização pediu que levassem lenços. A justificativa é fazer uma festa mais sustentável. 
Com informações de Eduardo Dias

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