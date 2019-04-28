Helicóptero lança pétalas de rosas durante Romaria das Mulheres

Um helicóptero lança pétalas de rosa branca no Parque da Prainha, em Vila Velha, na tarde deste domingo (28). O ato é feito durante a Romaria das Mulheres, que teve início às 16 horas. A organização diz não saber de quem é a aviação e que se trata de uma iniciativa particular.
Nesta tarde, milhares de romeiras participam do percurso. No ano passado, 80 mil participaram da Romaria das Mulheres. A organização diz que a meta é alcançar 100 mil participantes.
O diferencial da Romaria das Mulheres, neste ano, é que em vez dos tradicionais balões coloridos, a organização pediu que levassem lenços. A justificativa é fazer uma festa mais sustentável.
Com informações de Eduardo Dias