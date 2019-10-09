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Acidente

Há um ano, roda solta de carreta atingia homem em Vila Velha

O acidente se assemelha ao caso que matou um professor de história, na manhã desta quarta (09), também em Vila Velha, quando uma bobina caiu de carreta

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 20:34

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

09 out 2019 às 20:34
Roda se solta de carreta e atinge agente penitenciário Crédito: Internauta
Há um ano, no dia 30 de outubro de 2018, no município de Vila Velha, a roda de uma carreta que transportava granito se soltou e atingiu um agente penitenciário, que ficou entre a vida e a morte e acabou precisando amputar a perna direita. O grave acidente se assemelha ao desta quarta-feira (9), em que um professor de história morreu após ser atingido por bobina que se soltou de uma carreta.
Em 2018, o Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Espírito Santo (Sindaspes) chegou a informar que o agente Jean Carlos Nascimento Silva foi levado em estado grave para a sala de cirurgia do hospital São Lucas, em Vitória. Ele ficou muito tempo internado, perdeu a perna e teve alta. 
Atualmente, consta na Justiça que o rapaz pede indenização à empresa RG Comércio de Mármores e Granitos no valor de R$ 1 milhão.
> Tribunal de Justiça nega novo julgamento e aumenta pena de Dondoni

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