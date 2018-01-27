Grupo de dança alemã se apresenta pela primeira vez após tragédia

O grupo de dança folclórica alemã Bergfreunde se apresentou pela primeira vez após o acidente na BR 101, que vitimou 11 integrantes em setembro do ano passado. Os jovens dançaram no coreto da praça de Domingos Martins na noite desta quinta-feira (25) como parte da programação do Sommerfest. No início da apresentação, ele fizeram uma homenagem às vítimas do acidente.
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Segundo a assessora de comunicação da prefeitura de Domingos Martins, Lorena Muller, o espetáculo foi marcado por comoção e alegria. "Estavam todos contentes por eles terem voltado a dançar, mas claro que a gente não deixa de lembrar do que aconteceu", diz.
Lorena contou que o pai de uma das vítimas do acidente leu uma mensagem antes da apresentação. Em seguida, eles depositaram velas de led e flores na frente do palco. "Todo mundo está animado para continuar, até para homenagear quem se foi", recorda.
O grupo de dança alemã Bergfreunde se apresentará novamente neste sábado (27). Eles participarão do desfile, onde serão homenageados, e dançarão no coreto da praça principal de Domingos Martins.