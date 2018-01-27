Grupo de dança alemã se apresenta pela primeira vez após tragédia

acidente na BR 101, que vitimou 11 integrantes em setembro do ano passado. Os jovens dançaram no coreto da praça de Domingos Martins na noite desta quinta-feira (25) como parte da programação do Sommerfest. No início da apresentação, ele fizeram uma homenagem às vítimas do acidente. O grupo de dança folclórica alemã Bergfreunde se apresentou pela primeira vez após oem setembro do ano passado. Os jovens dançaram no coreto da praça de Domingos Martins na noite desta quinta-feira (25) como parte da programação do. No início da apresentação, ele fizeram uma homenagem às vítimas do acidente.

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Segundo a assessora de comunicação da prefeitura de Domingos Martins, Lorena Muller, o espetáculo foi marcado por comoção e alegria. "Estavam todos contentes por eles terem voltado a dançar, mas claro que a gente não deixa de lembrar do que aconteceu", diz.

Lorena contou que o pai de uma das vítimas do acidente leu uma mensagem antes da apresentação. Em seguida, eles depositaram velas de led e flores na frente do palco. "Todo mundo está animado para continuar, até para homenagear quem se foi", recorda.