Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Grupo de dança alemã se apresenta pela primeira vez após tragédia
Domingos Martins

Grupo de dança alemã se apresenta pela primeira vez após tragédia

Antes do espetáculo foram depositadas flores e velas na beira do palco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 22:54

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 22:54

O grupo de dança folclórica alemã Bergfreunde se apresentou pela primeira vez após o acidente na BR 101, que vitimou 11 integrantes em setembro do ano passado. Os jovens dançaram no coreto da praça de Domingos Martins na noite desta quinta-feira (25) como parte da programação do Sommerfest. No início da apresentação, ele fizeram uma homenagem às vítimas do acidente.
VEJA VÍDEO
Segundo a assessora de comunicação da prefeitura de Domingos Martins, Lorena Muller, o espetáculo foi marcado por comoção e alegria. "Estavam todos contentes por eles terem voltado a dançar, mas claro que a gente não deixa de lembrar do que aconteceu", diz.
Lorena contou que o pai de uma das vítimas do acidente leu uma mensagem antes da apresentação. Em seguida, eles depositaram velas de led e flores na frente do palco. "Todo mundo está animado para continuar, até para homenagear quem se foi", recorda.
O grupo de dança alemã Bergfreunde se apresentará novamente neste sábado (27). Eles participarão do desfile, onde serão homenageados, e dançarão no coreto da praça principal de Domingos Martins.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Uso da tecnologia nas empresas evolui e impulsiona novos modelos de negócio
Imagem de destaque
O partido de Marcos do Val e Augusto Cury
Imagem de destaque
Corrida na orla de Jacaraípe está com inscrições abertas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados